Friedrichshafen Nachwuchsmusiker glänzen bei Konzert im Graf-Zeppelin-Haus

Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule überzeugte an Christi Himmelfahrt im GZH mit Solisten aus den eigenen Reihen.

Einen Akkord lang scheint die Musik zu hoffen, dass alles gut wird. Aber rauhe Töne zeugen von Trotz, Trauer und Endgültigkeit. Oboen und Fagotte versuchen zu besänftigen, nach ihnen probieren es Klarinetten und Flöten. Das Dunkel ist nicht abzuwenden, leise ergreifend trauert das ganze Orchester. In neuen Bögen singen Holzbläser und Geigen von Hoffnung und Trost, Pauke und Blechbläser halten dagegen, bis alle nach einem hellen Aufschrei schweigen. Darauf eint sich das Ensemble, entwickelt aus zartem Beginn majestätischen Jubel. Zum Schluss garnieren Streicherkaskaden strahlende Fanfaren von Trompeten und Hörnern, gekrönt von Jauchzern der Piccoloflöte. Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule präsentiert Beethovens Egmont-Ouvertüre voller Kraft, Ausdruck und feinen Nuancen.

Den Kontrast liefern die Jugendlichen am Ende des Konzerts: die „Gavotte“ aus Prokofjeffs „Symphonie Classique“ sprudelt nur so aus ihnen heraus, übermütig setzen sie Akzente, Streicher tupfen ihre Pizzicati zwischen quirlige Holzbläserlinien, bis das Tänzchen mit einem leisen Schmunzeln schließt. Dirigent Andres Schreiber behält zwar alle im Auge, muss aber wenig tun – mit präzisen Bewegungen lenkt er sein junges Orchester, nur manchmal geht er für ein piano in die Knie oder reißt die Arme für ein forte hoch.

Im weiteren Programm begleitet das Orchester Solisten aus den eigenen Reihen, und es tut dies mit viel Feingefühl. Leichtfüßig eröffnet es den ersten Satz des Cellokonzerts von Georg Matthias Monn, einem Österreicher der Frühklassik. Tabea Kuhlmann, sonst am ersten Pult der Celli, antwortet mit kraftvoll-geschmeidigem Ton und eleganten Trillern. Das Lächeln, das nach gelungenen Solopassagen in ihren Mundwinkeln erscheint, klingt in ihrem Spiel wieder, sodass auch nachdenklichere Passagen einen heiteren Grundton behalten.

Freundlich bewegt beginnt das Trompetenkonzert von Johann Baptiste Neruda, einem in Böhmen geborenen Vertreter des galanten Stils. Vinzent Volpold agiert zunächst kammermusikalisch sachte auf seinem Instrument, kostet das Zusammenspiel mit dem Orchester aus und genießt Lyrisches mit Gefühl, ohne sentimental zu werden. Erst in der Kadenz blüht der strahlende Trompetenklang auf.

Ob das Bratschenkonzert wirklich von dem "Londoner" Johann Christian Bach, dem jüngsten Sohn des Thomaskantors, stammt oder ihm zugeschrieben wird, ist unklar. Seinem Schwung und Melodienreichtum tut das keinen Abbruch, wie Leonie Schmidt eindrucksvoll beweist. Sie bringt die warmen, tiefen Töne der Bratsche zum Leuchten, lässt den Bogen fließen, hüpfen oder energisch über alle Saiten ziehen, sanftere Passagen klingen wie ein Atemholen auf dem Instrument.

Mit dem Gebet „Kol Nidrei“ – „Alle Gelübde“ leiten jüdische Gemeinden ihren höchsten Feiertag, den Jom Kippur ein. Max Bruch verband die Melodie mit einem Lied über das babylonische Exil zu einem elegischen Cellosolo. Wie aus dem Nichts scheinen erste Töne im Orchester auf und verdichten sich zu formloser Klage. Paul Freys Cello singt sie weiter, vertieft sie und begehrt dagegen auf. Das Kol Nidrei weiß um menschliche Fehlbarkeit – der mal volle, mal wehmütige Ton des Cellos spiegelt Trauer und Reue. Am Ende wandelt es Schmerz in Schönheit – Jom Kippur heißt Versöhnungstag.

Vinzenz Wolpold und Verena Seyboldt musizieren nicht nur im Orchester zusammen, sondern auch als Duo. Mit frischem, beweglichem Sopran und lachenden Augen versichert Seyboldt in Prokofieffs „Plappermaul“, nicht schwatzhaft zu sein und stürzt sich in zungenbrecherisch schnelle Läufe. Mühelos und ausdrucksstark gelingt „Un bel di redremo“ aus Puccinis Oper „Madame Butterfly“, Vinzenz Wolpold begleitet am Klavier bis ins Atemholen synchron. Den Anfang des Konzerts machen Elias Bayha mit einer souverän perlenden Arabesque von Debussy und Sabeth Gersak, deren „Lied ohne Worte“ von Mendelssohn-Bartholdy trotz rollender Sechzehntel nie seine Melancholie verliert.

Zwischen elf und 18 Jahren jung sind die Solisten, die Orchestermusiker gehen zur Grundschule oder machen bald das Abitur. Der kleinste Musiker gelangt mit den Füßen gerade auf das Pedal am Flügel, um dem größten zu gratulieren, muss Dirigent Andres Schreiber auf sein Podest steigen.