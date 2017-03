Friedrichshafen Nachfolger für Senioren-Tanztee gesucht

Erika und Herbert Achberger suchen Nachfolger für den Senioren-Tanztee im Graf-Zeppelin-Haus. 14 Jahre hat das Ehepaar die Veranstaltung organisiert. Jetzt wollen sie altersbedingt zurücktreten. Der vielleicht letzte Tanz-Termin ist am Sonntag, 2. April, 15 Uhr.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Live-Musik, Tanz und Bewirtung: Das gab es die vergangenen 14 Jahre lang beim Senioren-Tanztee im Graf-Zeppelin-Haus. Erika und Herbert Achberger haben die Nachmittage acht Mal im Jahr organisiert. Altersbedingt möchten sie diese ehrenamtliche Aufgabe abgeben und suchen dringend ein Nachfolger-Paar, das die Tätigkeit in Zukunft übernimmt. "Wenn sich niemand findet, dann ist es endgültig und den Tanztee wird es nicht mehr geben", bedauert Erika Achberger. Sie und ihr Mann hoffen, dass es nicht soweit kommt.

"Es hat uns in all den Jahren immer Spaß gemacht, weil wir gesehen haben, dass der Tanztee wirklich beliebt war", erzählt die Rentnerin. Jedes Mal hätten rund 100 Tänzer, darunter viele Stammgäste, die Veranstaltung besucht. Von diesen habe sich bisher keiner dazu bereit erklärt, die Organisation in Zukunft zu übernehmen. "Ehrenamt hat es leider immer schwer", begründet Erika Achberger die Schwierigkeiten, Nachfolger zu finden. Schon im vergangenen Jahr hätten die Häfler bekannt gegeben, dass sie dieses Frühjahr aufhören.

Bevor sich das Ehepaar um den Senioren-Tanz gekümmert hat, sei die Stadt Friedrichshafen dafür zuständig gewesen. Seit dem ersten Termin waren Achbergers als Gäste mit dabei. Das sei einer der Gründe gewesen, weshalb sie sich dafür entschieden haben, die Organisation zu übernehmen. "Die Stadt hat weiterhin die Saal-Gebühren gezahlt. Für den Rest – Musik, Personal und Flyer – waren wir zuständig", erzählt die Häflerin. Um die Kosten wieder einzubringen, zahlen Besucher des Tanztees 4 Euro Eintritt.

Zu den Aufgaben der Nachfolger gehören unter anderem: Absprache mit Stadt und Touristeninformation, Suche und Verhandlung mit Musikern, Kassenführung und Pressearbeit. "Natürlich gehört ein gewisses persönliches Engagement dazu. Wir sind aber gerne bereit, am Anfang zu helfen", sagt Erika Achberger. Als Gäste würden die beiden Senioren "auf jeden Fall weiterhin teilnehmen, solange es die Zeit zulässt."

Bei Interesse melden bei Ehepaar Achberger unter Tel. 0 75 41/5 38 29.