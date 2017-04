Die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 31 zwischen Landratsamt und Fischbach sind am Mittwoch wie erwartet unterbrochen und vorläufig beendet worden. Der Verkehr rollt wieder.

Kurz vor 14 Uhr wurden am Mittwoch die letzten Absperrungen entfernt und aufgeladen. Am Vormittag war es wie in den vergangenen Tagen zu erheblichen Staus auf den Umleitungsstrecken Richtung Schnetzenhausen und Kluftern gekommen. Ursprünglich sollte auch in dem Bereich zwischen Fischbach und Landratsamt auch die Gegenspur saniert werden. Das Vorhaben musste aber wegen des schlechten Wetters verschoben werden. Wann die neue Baustelle auf der B31 eingerichtet wird und Teil 2 der Sanierung erfolgt, ist noch nicht klar. Klar ist jedenfalls, dass es trotz der wieder geöffneter Bundesstraße in den nächsten Tagen wieder zu Staus kommen wird: Von Freitag bis Montag, 1. Mai, werden zur Messe Tuning World Bodensee etwa 100.000 Besucher auf dem Messegelände erwartet. Und die meisten werden mit dem Auto anreisen.