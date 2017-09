Kressbronn Nach Spritzmittel-Unfall in Kressbronner Fallenbach Strafverfahren eingeleitet

Das Ökosystem im Kressbronner Fallenbach erholt sich nur langsam. Die Ermittlungen des Landratsamtes des Bodenseekreises zu dem Vorfall dauern an.

Rund zweieinhalb Monate, nachdem Spritzmittel in den Fallenbach bei Riedensweiler/Kressbronn gelangte und Hunderte von Fischen und Krebsen getötet hat, sind die Ermittlungen noch nicht beendet. "Die Untersuchungen seitens des Landratsamtes haben ergeben, dass die Ursache für die Gewässerverunreinigung ein Spritzmittelfahrzeug war. Das Spritzmittel ist aus dem Tank des Fahrzeuges ausgelaufen und über einen Kanal in den Fallenbach gelangt. Dort hat es innerhalb kürzester Zeit die Lebewesen getötet", berichtet Robert Schwarz. Er ist Sprecher des Landratsamtes Bodenseekreis. Nach wie vor werde untersucht, wer sich als Verursacher zu verantworten hat, gibt Schwarz Auskunft: "Die Polizei benötigt für eine eindeutige Feststellung des Verursachers eine lückenlose Beweislage." An dieser werde aktuell noch gearbeitet. "Hierzu wurde beispielsweise ein Farbtest durchgeführt, um nachzuvollziehen, welchen Weg die Flüssigkeit vom Schadensort genommen hat. Außerdem sind ein limnologisches Gutachten erstellt und zahlreiche Laborproben genommen und ausgewertet worden", ergänzt Schwarz.

Der Fall ist laut dem Sprecher des Landratsamtes als fahrlässige Gewässerverunreinigung einzustufen. "Dies ist ein Straftatbestand und wird somit strafrechtlich verfolgt", erklärt Schwarz. Über entsprechende Sanktionen werde dann ein Gericht entscheiden. "Mögliche entstandene Kosten könnten – bei eindeutiger Beweislage – darüber hinaus beim Verursacher geltend gemacht werden", sagt Schwarz.

Ob es aufgrund dieses Vorfalls mehr oder strengere Kontrollen gibt, beantwortet Schwarz so: "Da es sich hier um einen Unfall gehandelt hat und nicht um ein strukturelles Problem, würden Kontrollen solch ein Ereignis in Zukunft kaum verhindern können. Der Umgang mit und die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln wird ohnehin bereits streng kontrolliert. Meldungen über Fischsterben oder ähnliche Vorkommnisse werden wie in diesem Fall bei uns natürlich sofort überprüft und alle nötigen und machbaren Maßnahmen sofort getroffen."

Der Zustand des Fallenbachs sei weiterhin schlecht. Zwar seien die Spritzmittel mittlerweile aus dem Gewässer herausgespült und die chemischen Bedingungen somit wieder besser, "jedoch wird es einige Zeit dauern, bis sich die Biozönose im Bach wieder erholt hat. Einfaches Einsetzen zum Beispiel neuer Fische und Krebse wäre zunächst nicht sinnvoll, da das Makrozoobenthos – also kleine Lebewesen auf der Gewässersohle –, das oft größeren Lebewesen als Futter dient, ebenfalls beträchtliche Schäden erlitten hat". Dieses Ökosystem müsse "sich erst nach und nach wieder von selbst aufbauen". Es werde noch einige Zeit dauern, bis sich der Fallenbach wieder erholt habe.

Über den Fall

Das Fischsterben im Fallenbach bei Riedensweiler/Kressbronn war dem Landratsamt Bodenseekreis am 13. Juni gemeldet worden. Betroffen war ein rund drei Kilometer langer Abschnitt des Baches, in dem laut Untersuchungen des Amtes für Wasser- und Bodenschutz (Landratsamt) nahezu alle Wasserlebewesen abgestorben sind. Der Fallenbach mündet in Kressbronn in den Nonnenbach, der wiederum in den Bodensee fließt. Das Landratsamt ging und geht aufgrund eines externen Gutachtens davon aus, dass für den Mündungsbereich des Nonnenbachs in den See keine Gefahr besteht oder bestand. Eine Biozönose ist laut Duden-Definition eine Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren in einem Biotop.