Friedrichshafen Nach Bombendrohung: Jugendlicher unter Tatverdacht

Die Kripo hat die Ermittlungen zur Bombendrohung im K42 im Juni abgeschlossen, nun liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft. Der Verdacht fällt auf einen Jugendlichen aus dem Raum Friedrichshafen.

Ein Jugendlicher aus dem Raum Friedrichshafen steht in Verdacht, die Bombendrohung am 22. Juni gegen das Medienhaus am See initiiert und damit einen Großeinsatz in der Häfler Innenstadt ausgelöst zu haben. "Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen gegen den jungen Mann abgeschlossen, die Akten sind auf dem Weg zu uns", bestätigt Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster von der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem SÜDKURIER. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft am Zug. Ermittlungsdetails geben Polizei und Staatsanwaltschaft mit nicht preis, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.

Der Donnerstag, 22. Juni, dürfte vielen Häflern noch in Erinnerung sein. Gegen 9.15 Uhr informierte die Stadtverwaltung die Polizei, dass im Medienhaus am See ein Schreiben gefunden wurde. Der Verfasser forderte 100 000 Euro und drohte damit, eine Bombe im Medienhaus hochgehen zu lassen. Gebäude wurden evakuiert, große Bereiche der Innenstadt abgesperrt, der Schiffsverkehr eingestellt. Am frühen Nachmittag wurde die Durchsuchung des Gebäudes beendet, ein Sprengsatz war dort nicht versteckt.

Heute, rund acht Wochen später, präsentiert die Polizei einen Tatverdächtigen. Er ist zwischen 14 und 18 Jahre alt, männlich. Mehr will die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Klar ist: Eine solche Drohung ist alles andere als ein Jungenscherz. Ähnlich wie bei Amokdrohungen an Schulen lautet der Straftatbestand in diesem Fall "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" und der wird nach dem Erwachsenenstrafrecht mit bis zu drei Jahren Haft geahndet. "Bei jugendlichen Tätern sind alle möglichen Jugendsanktionen von Arrest bis zu erzieherischen Arbeitsmaßnahmen möglich", erläutert Angster.

Die Kosten für den Einsatz werden laut Polizei auf eine fünfstellige Ziffer geschätzt, sind aber noch nicht genau geklärt. Auch die Häfler Feuerwehr kann laut Stadtverwaltung noch keine genaue Kosten nennen. Einzelhändler beklagen Umsatzeinbußen für den 22. Juni. Die entstandenen Kosten müssten zivilrechtlich eingeklagt werden.