Dem japanischen Pianist fehlt das Augenlicht. Das tut seinem engen Zusammenspiel mit dem Orchestre philharmonique de Strasbourg im GZH aber keinen Abbruch. Dirigent Marko Letonja legt dem Orchester zudem keine Zügel an, sondern lässt den Musikern viel Raum zur Gestaltung.

Mit dem Programm ihres letzten Abonnementkonzerts startete das Orchestre philharmonique de Strasbourg eine kleine Tournee durch Deutschland und die Schweiz in Friedrichshafen am Sonntagabend.

Mit schnellen, aufsteigenden Fortissimo-Violinläufen, beantwortet von hektischen Holzbläser-Synkopen, packten die ersten Takte der Konzertouvertüre "Le Corsaire" die Zuhörer. In der Musik des Franzosen Berlioz, die auf eine Erzählung Lord Byrons zurückgeht, glänzten die Musiker aus Strasbourg mit einer tief beeindruckenden Homogenität. Nur mit kleinen Bewegungen formte Chefdirigent Marko Letonja die Stimmung der peitschenden Meeresstürme, aber auch die Seelenstürme des innerlich zwischen empfindsamer Tiefe und kämpferischer Entschlossenheit gespaltenen Korsaren. Nach agogisch einheitlichem Streicheradagio, vielen Wechseln in der Dynamik und Akzentverschiebungen, strahlend hellem Blech mit dem gedehnten Hauptthema, führte ein kräftiger Tuttiklang in der Coda zum krönenden Abschluss.

Mit einem kraftvollen, vollgriffigem Absturz über sechs Oktaven begann Nobu Tsujii das Konzert für Klavier und Orchester a-Moll von Edvard Grieg. Zurückgenommen stellten die Bläser das eingängige, punktierte Hauptthema vor. Von den Streichern sonor aufgenommen, nach einer Steigerung ins Piano zurückgeführt, wurde der Einsatz für den Solisten vorbereitet. Dieser übernahm in ruhigem Fluss die Stimmführung, wechselte zu gesanglichem Charakter, gestaltete das Seitenthema heiter und verspielt. In der Durchführung wurde das nun lyrische Hauptthema von zarten Klaviergirlanden umspielt. Schöne Dialoge mit den Solobläsern folgten.

Nach einem Fortissimo-Ausbruch des sonst feinfühlig begleitenden Orchesters bestaunte man die Virtuosität in der oktavenreichen Kadenz. Bis hierhin nichts Ungewöhnliches für ein Meisterkonzert. Aber der in Tokio 1988 geborene Nobu Tsujii ist von Geburt an blind. Die Arbeit mit dem Orchester ist für ihn eigentlich kein Problem. "Ich spüre, wie der Dirigent atmet, ich muss den Taktstock nicht sehen können, um den Einsatz zu bekommen." So faszinierte das Zusammenspiel im zweiten Satz zwischen den gedämpften Streichern und den feingliedrigen Verzierungen im Klavier-Diskant umso mehr. Mit gekonnter Artikulation und scharfen Akzenten gelang es Orchester und Solist, die norwegische Farbe in dem tänzerischen dritten Satz zum Blühen zu bringen. Intensive Streichertremoli, hohe Bläserakkorde, schmetternde Blechbläser-Fanfaren und berauschende Klavierskalen in der Coda führten zum nicht enden wollenden Applaus. So gab Nobu Tsujii nach dem ersten Satz der "Mondscheinsonate" in bravourösem Spiel die "Revolutionsetüde" von Chopin noch als zweite Zugabe.

Die Sinfonie Nr. 3 Es-Dur von Robert Schumann, mit dem Beinamen "Rheinische" verbindet volksnahes Kolorit mit klassischen Gestaltungsmitteln und romantischem Gestus. Schon im mit "Lebhaft" überschriebenen Eröffnungssatz vermittelte das Orchester mit französischer Eleganz das lebensbejahende Hauptthema. Humorvoll, weit weg vom tobenden Scherzo eines Beethoven, der ländlerartige zweite Satz. Großes Lob dem hervorragenden Hornquartett im lyrischen Mittelsatz! Sehr schlicht und beschaulich schilderten die Klarinetten und Fagotte mit verträumter Intensität die Stimmung im dritten Satz "Nicht schnell". Ein homophoner Blechbläserchoral eröffnete in großem Bogen den vierten Satz "Feierlich". Nach fugenähnlichen Abschnitten der wiederkehrende, jetzt figurierte Choral. Großartig die Rücknahme in der düster verklingenden Coda.

Mit großer Spielfreude gelang im fünften Satz die Rückkehr in vollem Tutti zur heiteren Grundstimmung. Nach nochmaligem Rückgriff auf den vorangegangen Choral des vierten Satzes beschloss eine grandiose, schneller werdende Coda die Sinfonie. Viel Applaus für einen im Gedächtnis bleibenden Auftritt unter dem Dirigenten Marko Letonja, der seinen Musikerinnen und Musikern breiten Raum zur freien Gestaltung gab.