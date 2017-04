Friedrichshafen-Jettenhausen Musikverein Jettenhausen verstärkt Vorstand

Der Musikverein Jettenhausen 1973 stellt sich neu auf und Julian Wouters ergänzt als weiterer Vorsitzender die Vorstandsmannschaft. Dies geht aus einer Mitteilung aus dem Verein hervor.

Vorsitzender Joachim Sprinz hat in jüngster Jahresversammlung des Musikvereins Jettenhausen im Gemeindesaal St. Maria ein erfolgreiches Jahr bilanziert. Insbesondere das Sommerfest im Juli sei ein voller Erfolg gewesen, bei dem ein neuer Rekordgewinn verzeichnet worden sei. Einen weiteren Höhepunkt bildete das Jahreskonzert am zweiten Adventswochenende im Graf-Zeppelin-Haus. Die Musiker absolvierten 42 Proben und 16 Auftritte.

Bereits im Vorfeld der Versammlung informierte der Verein über eine bevorstehende Satzungsänderung. Diese beinhaltet eine Anpassung der Struktur des Vorstands auf bis zu drei gleichberechtigte Vorsitzende, um die Aufgaben und die Verantwortung besser und zukunftssicherer verteilen zu können. Nach einstimmigem Beschluss der Versammlung fungieren nun Joachim Sprinz und Jürgen Großmann zu gleichen Teilen als Vorsitzende und erhalten durch eine weitere Person im Vorstand zusätzliche Verstärkung.

Der Ehrenvorsitzende Eduard Hager leitete die Wahlen. Die Mitglieder wählten Julian Wouters als dritten Vertreter in den Vorstand. Zudem führt Jürgen Großmann für die kommenden zwei Jahre sein Amt als Vorsitzender fort. Florian Herkommer tritt die Nachfolge von Julian Wouters als aktiver Beisitzer an. Aus den Reihen der fördernden Mitglieder übernimmt Inge Hager die Aufgaben der Kassenprüfung.

Der Bezirksvorsitzende Antonius Bittner leitete elf Ehrungen des Blasmusikverbandes, darunter vier Ehrennadeln in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit und sechs Ehrennadeln in Gold mit Diamant für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft. Otto Wagner erhielt für 30 Jahre aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Gold. Auch die Treue zum Verein verdient Anerkennung: Der neue Vorstand ehrte fünf Mitglieder für 25 Jahre und sechs Mitglieder für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft. Unter den Aktiven nahmen Tobias Zahn und Tobias Fischer (beide Saxofon) die Vereinsnadel für fünfzehn Jahre Engagement in der Kapelle entgegen. Eine weitere Ehrung erhielt Marion Seeberger (Trompete), die seit 25 Jahren aktiv im Verein musiziert.

Die Kapelle startet am 30. April um 18.30 Uhr mit einem Unterhaltungsabend in der Mehrzweckhalle Jettenhausen in die Sommersaison.

