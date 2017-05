Neben vielseitiger Unterhaltung wartete der Abend auch noch mit einem Dirigentenwechsel auf: Andreas Stützle übergab den Stab an Thomas Martin

Unter dem Motto "Sie wünschen, wir spielen" stand der Saisonauftakt des Musikvereins Jettenhausen in der Mehrzweckhalle des Friedrichshafener Ortsteils. Zum letzten Mal hielt Andreas Stützle den Dirigentenstab in der Hand. Am Ende des Wunschkonzerts reichte er ihn nach vier Jahren an seinen Nachfolger Thomas Martin weiter. Dieser dirigierte die zünftigen Zugaben, während Stützle die Kapelle am Horn unterstützte, wo er auch künftig wieder seinen Platz hat.

"Ja ist denn das schon das Finale?", dürfte sich der eine oder andere Zuhörer gefragt haben, als die Musikkapelle zusammen mit der Jugendkapelle "Dreierlei" zu den Klängen der "Fischerin vom Bodensee" in die Mehrzweckhalle einmarschierte. Bestens gelaunt sorgten die Musiker – ihr Alter dürfte mindestens drei Generationen umfassen – beim Wunschkonzert vom ersten Augenblick an für gute Stimmung. Zunächst nahm aber der Nachwuchs der "Juka" auf der Bühne Platz. Unter der Leitung von Felix Olbrich bestritten die Jugendlichen aus Ailingen, Berg und Jettenhausen mit Liedern aus Pop und Swing samt einer Polka das Vorprogramm. Mit Hits von "I say a little prayer" über "You'll be in my Heart" und "Happy" von Pharrell Williams bis "Hey Jude" von den Beatles unterhielten sie das Publikum mit ihrer gelungenen Musikauswahl. Da hat sich das Üben auf jeden Fall gelohnt und der Musikverein kann mit diesem Nachwuchs entspannt in die Zukunft schauen.

"Heute wissen wir nicht, was wir spielen", meinte Martin Dretschkow, der neben Trompetentönen und Gesang auch noch die Moderation beisteuerte. Sehr wohl waren die Jettenhausener Musiker aber vorbereitet – und das gleich mit 20 verschiedenen Stücken. Nicht enthalten sind in dieser Zahl die zusätzlichen Einlagen und Zugaben. Dretschkow sprach von gefühlten 300 Stimmzetteln bei 150 Gästen – Grund genug für das erste Stück außer Konkurrenz: "Wir grüßen mit Musik". Dann spannte sich der Bogen von "Dahoam is Dahoam", ein Stück der legendären "Zillertaler Schürzenjäger", über "Lebe wohl Jasmina, lebe wohl mein Athen" bis "Wunder gibt es immer wieder", ein Lied mit dem schon Katja Ebstein anno 1970 beim Eurovision Song Contest punktete.

Im Mittelpunkt standen aber Polka und Marschmusik, wobei der Musikverein für die kommende Festsaison zahlreiche neue Stücke einstudiert hat. Ein Beispiel ist die spritzige und lebensfrohe Polka "Von Freund zu Freund", bei der alle Register gefordert sind. Ihre große Flexibilität unterstrichen die Musiker dadurch, dass sie mit "Leinen los, volle Fahrt – Santiano" und fünf Sängern aus den eigenen Reihen sogar Wünsche erfüllten, die gar nicht auf dem Zettel standen. Laut Moderator Dretschkow bilden die fünf den "kleinsten Shanty-Chor Süddeutschlands". Und der hat zu Recht seine Fans.

Für Überraschung sorgten die drei ersten Plätze, die die Bandbreite des Musikvereins aber sehr gut abbilden. Auf den dritten Platz wählte das Publikum den "Häfler Heimatmarsch", bei dem es natürlich aus voller Kehle mitsang. Auf den zweiten Platz schaffte es ein Medley mit Hits der Les Humphries Singers. Bei "Mama Loo", "Mexico" und "Kansas City" zeigte die Musikkappelle, dass sie auch im Bigband-Sound daheim ist. Mit dem Lied "The Rose" von Bette Middler auf Platz Eins setzten sich die Romantiker unter den Zuhörern durch. Mit den Stimmen von Martin Dretschkow und Petra Wendler geriet das Lied zum stimmungsvollen Schlusspunkt.

Lobende Worte fand Julian Wouters vom Vorstand des Musikvereins für Stützle: "Wir waren sehr, sehr zufrieden mit dir – sowohl musikalisch als auch menschlich." Mit dem neuen Dirigenten Thomas Martin und Stützle als Hornist könne sich der Musikverein jetzt über eine Win-Win-Situation freuen.