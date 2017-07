Bei der Hauptversammlung beschlossen die Vereinsmitlieder, als nächstes Projekt die komische Oper "Der Liebestrank" auf die Bühne zu bringen. Geplant sind vier Aufführungen im GZH.

Wenn zwei etwas von einander wollen, dann haben sie kein Problem und wenn sie nichts voneinander wollen, sowieso nicht. Wird die Zuneigung nicht geteilt, sollte man sich jedoch, um Probleme zu vermeiden, schleunigst neu orientieren. Alles andere ist Oper. Wie die des italienischen Komponisten Gaetano Donizetti, "L' elisir d'amore", "Der Liebestrank". Ganz am Puls der Zeit, inklusive Marketing-Kritik – es ist nicht immer drin, was draufsteht – ist die 1832 uraufgeführte "Opera Buffa" gerade en vogue. In 61 deutschen Städten wird sie in diesem Jahr 315 Mal aufgeführt. Eine gute Gelegenheit sie 2019 auch dem Häfler Publikum vorzustellen. Seit Weihnachten hatte darüber der Vorstand des Musiktheaters Friedrichshafen diskutiert. Die Mitglieder ließen sich überzeugen und stimmten dem Vorschlag in ihrer Jahreshauptversammlung am Freitagabend einstimmig zu.

"Donizetti zeigt in seiner Oper die ganze Bandbreite der Leidenschaft. Er hat ganz viele Chorstücke komponiert und wir können die Kinder einbauen", sagte der erste Vorsitzende Michael Betz. Die spritzige Handlung erlaube zudem eine Menge Gags und Überraschungen. "Ich bin sicher, dass die Oper beim Häfler Publikum gut ankommen wird".

Traditionell spielt eine komische Oper im einfachen Volk und nicht wie sonst üblich im Bürgertum. Eine Flasche Rotwein, geschickt vermarktet als hochwirksamer Liebestrank von Tristan und Isolde, löst beim einfältig-schüchternen Bauern Nemorino, dem "kleinen Niemand", alle Blockaden und er wird zum begehrenswertesten Junggesellen im Dorf. Endlich entdeckt auch seine bisher erfolglos angebetete Adina, reich und gebildet, ihre Zuneigung zu dem einfachen und ehrlichen jungen Mann und lässt die geplante Hochzeit mit dem schneidigen Hauptmann Belcore sausen. Ein Erfolg, den der Quacksalber und Marketing-Experte Dulcamara auf sein Konto verbucht, um nach Nemorino noch vielen anderen Neurotikern das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Der Aufwand, das Werk spannend zu inszenieren, sei überschaubar, so Betz. Es brauche fünf bis sechs Solisten und eine klassische Orchesterbesetzung, die den Musikern vor Ort eine Chance zur Mitwirkung gibt. Pietro Sarno, Musikdirektor des Stadtorchesters Friedrichshafen, wird die musikalische Leitung übernehmen. Ob für die Chormitglieder ein Crashkurs in Italienisch nötig, oder ganz bodenständig Deutsch gesungen wird, ist dabei noch genauso offen wie die Entscheidung, wer Regie führen und die Choreografie einstudieren wird.

Doch die Mitglieder haben Vertrauen in ihren Vorstand. Einstimmig wurde er nach dem Bericht des Schatzmeisters Hans-Peter Sailer entlastet. Die beiden erfolgreichen Aufführungen von "Carmina Burana" haben ihm zufolge mit 17 000 Euro für eine gut gefüllte Kasse gesorgt, was sie mit kräftigem Applaus quittierten. Trotzdem müsse man das finanzielle Risiko der neuen Produktion minimieren, so Betz, da die Oper, anders als "Carmina Burana" und davor "Anatevka", weniger bekannt und damit kein Selbstläufer sei. So sind, um die Kosten zu decken, für 2019 vier Aufführungen geplant, wenn möglich an aufeinanderfolgenden Wochenenden, da die beste Werbung die Mund-zu-Mund-Propaganda sei. Dazwischen werde das Bühnenbild im Graf-Zeppelin-Haus, um Kosten zu sparen, wieder abgebaut. "Wir wollen aber auf jeden Fall im GZH bleiben", sagte Betz. Auch werde man beim zweijährigen Zyklus und in der Tradition der letzten Jahre bleiben. "Wir wollen etwas mit und für Friedrichshafen machen". Am Ende läge es aber am Publikum, ob ein Werk ankomme oder nicht.

Musiktheater

Das Musktheater Friedrichshafen ist ein Verein mit etwa 65 theaterbegeisterten Sängerinnen und Sängern, die Opern, Operetten und Musicals inszenieren. Orchester und Solistenrollen werden mit Profis besetzt, geeignete Mitglieder singen im Chor, Kunstmaler und Schreiner stellen das Bühnenbild her, andere sind beim Bühnenaufbau und in der Organisation tätig.

