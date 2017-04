Friedrichshafen Musikkapelle Schnetzenhausen startet mit neuem Schwung in die Saison

Einen gelungenen Blasmusikabend mit der Musikkapelle Schnetzenhausen und der Jugendkapelle Fischbach-Schnetzenhausen erlebten die Besucher am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus.

Die Musikkapelle Schnetzenhausen spielte am Samstagabend eine grandiose Blasmusikrevue mit lustigen Showeinlagen. Nachdem der Blasmusikabend im vergangenen Jahr wegen eines Dirigentenwechsels abgesagt werden musste, sind die Musikerinnen und Musiker nun voller Spiel- und Sangesfreude zurück auf der großen Bühne. Der erste Auftritt gehörte aber der Jugendkapelle Fischbach-Schnetzenhausen, die erst im Herbst gegründet wurde und unter der Leitung von Ulrike Miller mit "Rolling in the deep" von Adele die Messlatte schon ganz schön hoch hängte. Mit Zöpfen und Schlaufen in Dirndln und Lederhosen eiferten die Jungmusiker den "Großen" nach. Auch wenn sie lieber moderne Stücke wie "Shut up and dance" oder "Happy" spielen, sie können auch Traditionelles, wie bei der Pfluger Polka "Jugendträume" zu hören war. Bei John Lennons Klassiker "Imagine" glänzte sogar Pascal als Solist an seiner Trompete.

Auch die Musikkapelle war getreu dem Motto des Abends "fesch und zünftig" in bayrischer Tracht erschienen – inclusive der neuen Dirigentin Margarete Saltik. Als sie den Taktstock hob, waren jedoch zunächst keine Alpenklänge, sondern die fetzige Titelmelodie der "Muppet Show" zu hören. Eine Gruppe junger Musiker hat die Titel ausgewählt und unter dem Schlagwort "Blasmusik-Revue" zum bunten Programm verzopft. Da ging es zackig weiter mit dem "Radetzky Marsch", schwungvoll mit der "Südböhmischen Polka", modern mit einem Medley der Pop-Band Pur und rassig mit André Carols "Memory of Spain" inklusive feurigem Trompetensolo von Stefan Angele.

Auch wenn der Abend nur einen Zweck diente, nämlich die Zuhörer im Dorfgemeinschaftshaus zu unterhalten, so war es doch Unterhaltung auf hohem Niveau. Seit der Fasnet haben die Mitglieder der Kapelle zehn neue Stücke einstudiert, darunter die Amselpolka, der Maxglaner Zigeunermarsch, "You raise me up" von Josh Groban und der "Can Can", Letzterer nicht nur gespielt, sondern auch getanzt. Den Gegenpart hatten die tanzenden Männer der "Village People" mit YMCA parat. Mit "Them Basses" stand einmal nur das tiefe Blech im Rampenlicht. Solch kleine Showeinlagen haben die Stimmung im Saal befeuert. Auch die Moderatoren Benedict Strohmaier und Johannes Haug sorgten mit ihren Späßen für so manchen Lacher im Saal. Freudentränen hätte dann Gerhard Hartwig vergießen müssen, denn seine kleinen Enkelinnen Lara-Sophie und Loreen haben für Opa zum 60. Geburtstag "Sierra Madre del Sur" gesungen. Begleitet wurden sie von Mama Magdalena Saltik und ihrem neuen Blasorchester. Dass Klarinettistin Regina Melab auch singen kann, ist bekannt. Am Samstag hat sie es mit Nenas "99 Luftballons" erneut bewiesen. Stimmungskanonen waren auch "Siggi und seine Hupen", bei so viel Gaudi darf es dann auch ausnahmsweise Playback sein, denn spätestens beim "Stell dich ein in Oberkrain" war wieder das Original zu hören. Als es nach einem langen, herrlichen Blasmusikabend dann "Time to say Goodbye" hieß, verabschiedeten sich die Gäste im Saal mit Wunderkerzen und zur Zugabe "Moskau" bekamen sie noch ein Glas Wodka mit auf den Weg.