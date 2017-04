Friedrichshafen-Ailingen Musikkapelle Ailingen mit überzeugendem Spiel beim Osterkonzert

Am Osterkonzert der Kapelle des Musikvereins Ailingen in der Rotachhalle haben sich am Ostersonntag zahlreiche Zuhörer erfreut. Geboten wurden Musikstücke aus unterschiedlichsten Stilrichtungen.

Querbeet – so lautete das Motto des diesjährigen Osterkonzertes des Musikvereins Ailingen, das am Ostersonntag in der Rotachhalle stattgefunden hat. Doch ohne festgelegte Richtung, wie das Wort querbeet beschreibt, war das Programm dieses Konzerts ganz und gar nicht. Zielgerichtet ging es darum, den Zuhörern ein breites Repertoire an verschiedensten Musikrichtungen zu bieten. Sinfonische Blasmusik, Rumba, Soul und Chansons erwarteten das Publikum an jenem Abend und auch die typische Marschmusik fehlte nicht, bei der die Zuhörer wie ganz natürlich den zackigen Takt mitklatschten. Laura Bolz die seit 2012 als Vorsitzende fungiert, begrüßte die Konzertbesucher, nach dem die 65 Musiker auf der Bühne ihren Platz eingenommen hatten. Bolz skizzierte wortgewandt den geplanten Abendverlauf und stimmte so die erwartungsvollen Gäste auf die nun folgenden musikalischen Genüsse ein, bevor sie selbst zu ihrem Platz eilte und zu ihrer Klarinette griff.

Als Karl Hanspeter der Dirigent des Musikvereins Ailingen (MVA) vor dem ersten Ton den Taktstock bedeutsam anhob, sah man in den Gesichtern der Musiker geballte Konzentration. Dann schwang er vehement den kleinen wichtigen Stab, der den ersten Einsatz des Abends für die Musiker signalisierte. Das Orchester spielte Camillo De Nardis "Il Giudizio Universale – Das Jüngste Gericht". Kraftvoll und durchdringend machte sich die Musik auf die Reise durch den Saal und erreichte das Ohr der begeisterten Konzertbesucher. Dann folgte das Stück "Irish Tune from Country Derry" nach einer Weise des Liedes "Oh Danny Boy".

Irische Klänge ermöglichten hier die musikalische Weiterreise und die Grüne Insel schien zum greifen nah. Vor der Pause wurde ein Medley von modernen Kompositionen gespielt, jetzt wurden die vielfältigen Möglichkeiten dieses Orchesters unterstrichen.

Der zweite Teil des Konzerts begann mit einem Marsch, zu dem das Publikum im Staccato klatsche. Danach gab es einen Grund zum Feiern. Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden vom Präsidenten des Vereins, Walter Stegmaier, Ehrungen vorgenommen. Jeweils eine Ehrennadel sowie eine Ehrenurkunde erhielten Doris Neurohr für 50 Jahre Mitgliedschaft, Leo Riether und Klaus Reuter wurden für jeweils 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Laura Bolz hielt die Lobreden auf die Ehrenmitglieder. Als nächstes folgte ein Wechsel in der Dirigentschaft. Corina Kohler übernahm für einige Stücke den Taktstock, da Karl Hanspeter nun zum Flügelhorn und zur Trompete griff. Mit dem Stück "One face/two moods – ein Gesicht/2 Stimmungen" entführte Hanspeter seine Zuhörer in die Straßen New Yorks und präsentierte sein exzellentes Können als Blasmusiker. Mit dem Musikverein Ailingen nahm Hanspeter eine CD auf, auf der drei der Stücke des Konzerts wiederzufinden sind.

Laura Bolz ergriff erneut das Wort zur Verabschiedung. Sie bedankte sich herzlich bei allen Mitwirkenden und stellte die Gruppe Jungspunde vor, die heuer das erste Mal bei einem öffentlichen Konzert des MVA mitgewirkt haben. A. Michel, A. Meschenmoser, L. Walter, S. Hauk, J. Kling, E. Großmann und M. Lorenser konnten im Anschluss ihren Einstand feiern. Auch Jelena Grabovac und Niklas Bieser galt Bolz' Dank für deren witzige Moderationseinlagen. Mit der Aussicht auf den nächsten Einsatz des MVA beim Oberteuringer Blütenfest am 1. Mai, verabschiedete sich Bolz von den begeisterten Zuhörern. Mit den Klängen von "Sir Duke" von Stevie Wonder endete das Konzert. Doch so schnell ließ das Publikum die Musiker nicht ziehen. Als Zugabe wurde "die Kaiserin Sissi und der Radetzky Marsch" gegeben. Ein gut platzierter Tusch und ein knallendes Becken setzten den Schlusspunkt des Konzerts.