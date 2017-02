Friedrichshafen Musiker lassen Halle in Jettenhausen beben

In Jettenhausen hat der Jettiball in diesem Jahr den Fantasy-Ball abgelöst. Narren, Musiker und Besucher sorgten für ausgelassene Stimmung.

Zur Eröffnung des Jettiballs sorgte der Gaszug Randen, eine Guggenmusik aus dem Schwarzwald, am Samstagabend in der Mehrzweckhalle in Jettenhausen gleich für gute Stimmung, als plötzlich der Boden vibrierte. Die "Platzhirsche" spielten "Komm mit mir ins Abenteuerland" und nahmen Yediritter, Prinzessinnen samt Jack Sparrow mit auf ihre Reise durch 50 Jahre Schlagermusik. Um 22 Uhr hieß es dann: Platz machen und zusammenrücken in der gut besuchten Halle für den Seehasen-Fanfarenzug und seine Fahnenschwinger.