Die Baptistengemeinde Friedrichshafen hat den Anmeldeschluss für das Musical " Verschleppt nach Babylon" verlängert. Kinder und Jugendliche ab der ersten Klasse sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.

In der Baptistengemeinde Friedrichshafen (Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde) findet dieses Jahr wieder ein Musicalprojekt statt. Der offizielle Anmeldeschluß ist am 5. Februar abgelaufen. Einige freie Plätze sind noch übrig geblieben, und so wurde der Anmeldeschluss bis zum 5. März verlängert. Gesucht werden interessierte Musicalsänger ab der ersten Klasse. Ab 18. März wird dann das Musical „Verschleppt nach Babylon“ einstudiert.

Darin werden Daniel und seine Freunde nach Babylon verschleppt, zu König Nebukadnezzar. Auch in diesem fernen Land ist ihnen ihr Glaube an ihren Gott wichtig, wichtiger als Ansehen und Erfolg, ja sogar wichtiger als ihr Leben. Dem ein oder anderen Vorgesetzten ist dies aber ein Dorn im Auge und so werden Daniel und seine Freunde immer wieder in schwierige Situationen gebracht. Nicht nur einen heißen Ofen gilt es zu überstehen, Daniel wird auch den Löwen vorgeworfen. Wird er letztlich als Sieger hervorgehen? Kann Gott ihn aus diesen Gefahren retten?

Das Musical wird am Samstag, 27. Mai, um 18 Uhr im Gemeindezentrum der Baptistengemeinde in Friedrichshafen aufgeführt. Die Teilnahmegebühren von 15 Euro (für Geschwister Rabatt) enthalten das Probenmaterial, Verpflegung und ein Projekt-T-Shirt. Weitere Kosten entstehen nicht.

Anmeldungen und weitere Informationen unter www.baptisten-fn.de, per E-Mail (musical@baptisten-fn.de) und unter Telefon 0 75 41/58 39 44.