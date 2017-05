Friedrichshafen Musical-AG des Graf-Zeppelin-Gymnasiums führt "Odysseus" auf

An diesem Sonntag ist Premiere im Jugendzentrum Molke. Eine weitere Vorstellung folgt am Montag, 29. Mai. Die Darsteller kommen aus den Klassen sechs bis acht, die Leitung hat Arno Kleiß.

Kirke räkelt sich auf ihrem Hocker, wirft das hüftlange rotblonde Haar zurück und prüft, ob ihr Servierwagen gut bestückt ist. Phagophilos kommt auf die Bühne: "Gibt es hier auch etwas zu essen?" "Aha", flötet Kirke. "Ein echter Mann hat auch einen echten Appetit. Greif zu!" Regisseurin Gabriele Gerdau unterbricht: "Phagophilos ist ein Fresser, der ist der Vielfraß des Jahrhunderts. Du hast richtig Kohldampf!" Jetzt poltert Darstellerin Ana Dedic herein und wird gleich laut. Kirke alias Jeannine Bachmann gefällt das. Ein paar Augenaufschläge und ein Glas Wein später verzaubert sie ihren Gast in ein Schwein. Eurilochos tritt auf und sucht den Gefährten. "Du bist ein total mutiger Krieger, du denkst, du bist der größte aller Zeiten!" spornt Gerdau Chiara Kettler an. Die reckt den Kopf hoch: "Keine Bewegung! Wo ist -" Kirke schmeichelt: "Wie lange habe ich schon davon geträumt, einem echten Kerl zu begegnen. Durchsetzungsfähig, gut gebaut und so intelligent!" Das reicht, widerstandslos wird auch er zum Haustier.

Die Musical AG des Graf-Zeppelin-Gymnasiums probt "Oysseus" von Wulf-Henning Steffen. Über 20 Schüler der Klassen sechs bis acht machen mit. Sie holen den Stoff der griechischen Antike mit einem Kunstgriff in die Gegenwart: Jule (Olia Harapi) liest Homers "Odyssee" – und ist ziemlich genervt. "Nenne mir – äh – Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes – äh – kann man das nicht normal sagen?" schimpft sie. "Heiliges Troja – wo liegt denn das überhaupt?" Sie hat Glück: Athene, griechische Göttin der Weisheit, hilft aus. Sie liefert eine Kurzversion des trojanischen Kriegs, nach dem die Irrfahrt des Odysseus begann.

"Da war ja heftig was los", kommentiert Jule und liest weiter. Manchmal greift sie ein: sie erinnert Athene daran, Odysseus einen Tipp für den Sirenengesang zu geben und das blutige Ende der Originalgeschichte kann sie nicht leiden.

Christian Präger aus der siebten Klasse spielt den Oysseus. "Der ist schon ein Schlaukopf, aber auch ein echter Kerl", findet er. Eigentlich wollte er den Dichter Homer spielen, aber der erste Odysseus-Darsteller wechselte die Schule, da sprang er ein. "Das war viel Text zu lernen, aber es ging eigentlich. Es macht auch Spaß", sagt er. Er freut sich darauf, seine Rolle vor großem Publikum zu präsentieren.

Auch Kirke-Darstellerin Jeannine Bachmann geht mittlerweile auf eine andere Schule, ist dem Projekt aber treu geblieben. "Als Herr Kleiß das Musical angekündigt hat, dachte ich: Theater spielen, das muss toll sein. Und es hat sich wirklich gelohnt," sagt sie. Sie übernahm zur Kirke noch die Rolle der Königstochter Nausikaa. "Ich arbeite gern mit anderen Leuten zusammen. Es ist schön zu sehen, was wir als Team geschafft haben", sagt sie.

Seit Januar proben die Schüler im Jugendzentrum Molke. Jede Woche eine Stunde und mehrere Samstage haben sie daran gearbeitet. GZG-Musiklehrer Arno Kleiß hat das Pojekt initiiert. "Mich reizt es, zu sehen, wie die Schüler sich entwickeln", sagt er. "Manche sind im Unterricht voll dabei, kriegen aber auf der Bühne keinen Ton raus, andere sind sonst ganz still und gehen im Theater aus sich heraus." Auch die Gesangssolisten hätten sich gesteigert. Kleiß hat ein ganzes Team um sich versammelt: Theaterpädagogin Gabriele Gerdau führt Regie, Techniker Martin Nägele betreut die Technik-AG und Eltern kümmern sich um Kostüme, Maske, Bühnenbild und Requisiten.

Mit den Instrumentalisten hat sein Kollege Tobias Rädle geübt – auch die Band spielt live: Clara Horschler, Lennard Ambrosius und Marlon Schätzle liefern mit Querflöte, Klavier und Cajon nicht nur Begleitung. Gleich zu Beginn geben sie den Ton an: aus einer sanften Melodie entwickelt sich ein Tanz mit griechischen Folkelementen. Das Totenreich wird durch ihre Dissonanzen richtig gruselig, Poseidons Sturm heult erst in der Musik.

In dieser modernen Fassung der Odyssee sagt der Held auch mal "du dämlicher Zyklop!", findet die Lieder der Sirenen "total überschätzt" und droht, Kirke ihren Vorgarten zu zertrampeln. Sein Zyklopentrick aber funktioniert damals wie heute. Geistesgegenwärtig stellt er sich dem menschenfressenden Zyklop als "Niemand" vor. Den Weinschlauch müssen die Schauspieler zwar suchen. Als er gefunden und geleert ist, schläft der Riese ein und die Gefährten rammen ihm einen Stock ins Auge. "Brüder helft!", heult er. "Niemand hat mir Wein eingeschenkt! Niemand hat mich geblendet! Niemand hat mir wehgetan!" "Wenn dir niemand etwas tut, warum schreist du dann so?", fragen die Brüder – während Odysseus mit seinen Freunden zurück in Jules Geschichte flieht.

Aufführungen am Sonntag, 28. und Montag, 29. Mai, jeweils um 18 Uhr im Jugendzentrum Molke, Meisterhofener Straße 11. Karten für 3 Euro sind im Sekretariat des GZG oder unter kleiss.arno@gzg-fn.de erhältlich, sowie an der Abendkasse.