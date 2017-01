Friedrichshafen Müllentsorgung: Häfler ärgert sich über Haltung des Landratsamts

Werner Mosbacher will eine kleine Menge Sperrmüll beim Entsorgungszentrums Raderach abgeben – hat allerdings die Abholkarte dabei. Die Mitarbeiter nehmen den Müll nicht an. Mosbacher ärgert sich, das Landratsamt widerspricht.

Eigentlich ist das vom Landratsamt seit 2006 eingeführte Scheckheft-System im Zusammenhang mit der Sperrmüllabgabe eine gute Idee. Allerdings, findet jedenfalls Werner Mosbacher, steckt der Teufel im Detail. Geärgert hat er sich vor allem über die kompromisslose und seiner Meinung nach nicht kooperative Vorgehensweise am Entsorgungszentrum Raderach.

Von vorn: Zwischen Weihnachten und Neujahr bringt der gebürtige Häfler Werner Mosbacher Sperrmüll mit seinem Auto zum Entsorgungszentrum und gibt eine seiner beiden Karten aus dem Jahr 2016 ab. Alles klappt reibungslos. Am nächsten Tag entdeckt er bei sich zuhause noch mal eine kleine Menge Sperrmüll und will sie mit der zweiten Karte entsorgen. Doch so einfach wie beim ersten Mal geht das leider nicht. "Nein", sagt der zuständige Mitarbeiter des Entsorgungszentrums, verweist darauf, dass jedem Privathaushalt pro Jahr eine Karte zur "Abholung oder Anlieferung" und eine Karte nur zur "Abholung" zur Verfügung stehe – und erklärt Mosbacher unmissverständlich, dass er mit der ihm verbliebenen Abholkarte keinen Sperrmüll anliefern könne – es sei denn, er bezahle 5 Euro.

"Ich war natürlich ziemlich perplex und auch verärgert", sagt Werner Mosbacher. "Zum einen war mit gar nicht bewusst, dass es zwei unterschiedliche Karten gibt. Im Grunde ist es aber doch vollkommen egal, ob es sich um eine Abhol- oder Anlieferungskarte handelt. Ich habe den Müll persönlich vorbeigebracht und erspare dem Landkreis damit eine Menge Arbeit und Kosten. Wo liegt also das Problem?"

Anders die Sichtweise des Abfallwirtschaftsamtes des Landkreises. Der Mitarbeiter des Entsorgungszentrums habe "korrekt" gehandelt, erklärt Pressesprecher Robert Schwarz auf Nachfrage des SÜDKURIER. Die Begrenzung der kostenlosen Abgabemöglichkeit auf nur noch eine Karte sei bereits im Jahr 2014 beschlossen worden. Die Nutzung der Sperrmüllkarte zur Anlieferung sei ohnehin nur als Ausnahme und nicht als grundsätzliche Alternative zur Abholung gedacht, auch um – insbesondere an Wochenenden, Brückentagen und zwischen den Jahren – großen Andrang von Selbstanlieferern zu unterbinden. "Aus unserer Sicht hat es aus Umweltgründen keinen Sinn, wenn die Bürger ihre Abfälle regelmäßig selbst zum Entsorgungszentrum bringen. Auch hält sich die Kosteneinsparung in Grenzen, da die Abholung der Abfälle mit dem Sperrmüllfahrzeug gleichzeitig aufrechterhalten werden muss", sagt Schwarz.

Eine Argumentation, die Werner Mosbacher nicht nachvollziehen kann. Er musste seine geringe Menge Sperrmüll jedenfalls wieder mitnehmen, seine Abholkarte ausfüllen, ans Landratsamt schicken, auf eine Terminvergabe und die Abholung warten. "Das kann verstehen, wer will – ich jedenfalls nicht", sagt Mosbacher enttäuscht.