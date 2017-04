Friedrichshafen Mozart für Grundschüler: "Der konnte toll Klavier spielen"

Die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft besucht die Grund- und Realschule Ailingen und bringt den Kindern klassische Musik näher.

Friedrichshafen (cor) Georg Mais fragt erst ganz vorsichtig: "Habt ihr schon einmal den Namen Wolfgang Amadeus Mozart gehört?" Die Antworten der Ailinger Grundschüler sprudeln nur so: "Der konnte toll Klavier spielen." "Er war immer auf Reisen und musste nicht in die Schule." "Geige hat er auch ganz früh gespielt." Auch auf die speziellere Frage, wer der Lehrer des kleinen Mozart gewesen sei, sind sie vorbereitet. "Der Vater!" "Der hat in so einem Orchester gespielt." "Der war auch Komponist." Ein Mädchen weiß sogar, dass die große Schwester Nannerl ihrem Bruder Notenschreiben beigebracht und ihn bei seinen ersten Tonübungen beraten hat.

Die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft ist zu Gast in der Grund- und Realschule Ailingen. In der Aula sitzen Grundschüler, vor ihnen hochkarätige Musiker: Georg Mais, in Überlingen geboren, ist international als Dirigent gefragt und Vorsitzender der Mozartgesellschaft. Roland Baldini ist Professor für Violine an der Musikhochschule in Leipzig und Immo Schaar spielt dort Bratsche im Gewandhausorchester. Die beiden geben ein Mozart-Duo so heiter und beschwingt, dass sie die Kinder gleich in ihren Bann ziehen. Schaar ist außerdem Instrumentenbauer und zeigt den Aufbau seiner Bratsche: "Das Schwarze hier ist Ebenholz, das kommt aus der Ferne. Aber das Holz für den Körper kommt aus den Alpen: harter Ahorn für den Rücken und weiche Fichte für die Decke." Die ersten Reihen rücken immer näher, um sich das genau anzusehen. Sie erkennen richtig: "Die ist größer als die Geige."

Nach dem zweiten Mozart-Satz, den die beiden wie ein inniges Gespräch fühlen, stellt ein Mädchen fest: "Das war nicht so fröhlich und auch langsamer." Sie unterhalten sich noch über die beschwerlichen Reisen zu Mozarts Zeiten, über seine Opern und über seinen Hang zum Kartenspiel.

"Die Grundschule hat auch die Aufgabe, die Kinder mit etwas zu konfrontieren, das sie sonst nicht kennenlernen", sagt Rektorin Sarah Fesca. Sie möchte ihnen Türen jenseits der Spaßgesellschaft öffnen. Dafür sind die Musiker gern gekommen. Baldini ist von seiner kleinen Zuhörerschaft ganz begeistert: "Ich fand es toll, wie interessiert die Kinder waren, wie kommunikativ und nett." "Es war gut, dass die Bühne nicht weit weg war, so konnten die Kinder die Menschen hinter der Musik ganz nah erleben", sagt Schaar. "Wir müssen früh anfangen, dass sie das erleben: Kammermusik auf hohem Niveau", sagt Mais.

Die Ailinger Kinder scheinen zu merken, dass in ihrer Schule etwas Besonderes geschieht: Der Geräuschpegel steigt zwar während der Gespräche immer wieder an, beruhigt sich aber sofort bei Mozarts Musik. Als die Kinder nach dem "Rondo" die Aula verlassen sagt eins: "Hätten wir nicht noch mehr Musik hören können?"