vor 3 Stunden SK Friedrichshafen Motorschaden: "Euregia"-Passagiere wechseln auf dem Bodensee die Fähre

Ein nicht alltägliches Schauspiel hat sich am Dienstagnachmittag auf dem Bodensee in der Friedrichshafener Bucht ereignet. Wegen eines Motorschadens konnte die Fähre "Euregia" nicht in den Hinteren Hafen fahren. Hilfsweise wurde die Fähre "Friedrichshafen" eingesetzt.