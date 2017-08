Friedrichshafen-Ailingen Motorrollerfahrer löst Karambolage aus

Laut Polizeibericht hat ein Fahrer eines Motorrollers am Dienstag im auf der Rotachstraße bei der Kreuzung Teuringer Straße/An der Steige eine Karambolage ausgelöst.

Eine Leichtverletzte und rund 8000 Euro Sachschaden sind laut Polizeibericht die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.20 Uhr ereignet hat.

Ein 49-jähriger Autofahrer war in einer Fahrzeugkolonne auf der Rotachstraße in Richtung Teuringer Straße unterwegs und hielt an der Kreuzung Teuringer Straße/An der Steige wegen Rot zeigender Ampel an.

Als sich die Fahrzeugkolonne bei Grün wieder in Bewegung setzte, überholte ein 55-jähriger Motorrollerfahrer den Wagen des 49-Jährigen. Deshalb wich ein entgegenkommender 82-jähriger Autofahrer nach rechts aus, prallte hierbei mit seinem Fahrzeug gegen den rechten Bordstein, geriet dadurch ins Schleudern und stieß zunächst mit dem Auto des 49-Jährigen und anschließend mit dem Auto einer dahinterfahrenden 27-Jährigen zusammen.

Beim Zusammenstoß mit dem Wagen des 82-Jährigen erlitt dessen 81-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen.