Friedrichshafen Motorradfahrer prallt gegen Auto

Bei einem Unfall auf der Zeppelinstraße (B 31) in Friedrichshafen ist am Sonntagnachmittag ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstanden.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer prallte laut Polizeibericht gegen 14.30 Uhr gegen den Peugeot einer 68-Jährigen, die gerade nach links in die Rosenstraße abbog. Auf der Zeppelinstraße ging es nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Unfalls nur stockend voran. Der 18-Jährige, der gerade eine Kolonne überholte, habe den Blinker, den die 68-Jährige gesetzt habe, wohl im hellen Sonnenlicht nicht gesehen. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 100 Euro, am Auto einer von rund 2000 Euro.