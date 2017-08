vor 3 Stunden SK Friedrichshafen Motor setzt aus: Pilot gelingt sichere Landung in Friedrichshafen

Nach mehreren Motoraussetzern ist es dem 64-jährigen Piloten eines Leichtflugzeuges am Dienstagabend in Friedrichshafen gelungen, im Segelflug zu landen. Der Luftnotfall führte gegen 17.30 Uhr kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs. Eine Maschine aus Istanbul musste in Warteschleife gehalten werden.