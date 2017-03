Musiktheater, Columban-Chöre und Stadtorchester führen am Samstag und am Sonntag Carl Orffs Meisterwerk im GZH auf. Die gestrige Hauptprobe verspricht eine prachtvolle Produktion.

Amor legt den Bogen an. Und Amor trifft immer. Auch wenn die Amors – eine kleine Heerschar – bei der Hauptprobe der Carmina Burana am Donnerstag noch nicht so genau wissen, in welche Richtung sie schießen sollen.

Die Anspannung mag noch so groß sein bei der Hauptprobe der Carmina Burana im Graf-Zeppelin-Haus: solche Momente sorgen für Heiterkeit. Und schließlich finden die Pfeile doch noch die Gemeinten. „In meinem Herzen sind viele Seufzer, weil du so schön bist. Davon bin ich ganz wund“, singt – auf Latein – Bariton Christian Feichtmair. Gemeint ist Meike Leluschko, die im roten Kleid aussieht, als sei sie ins vergossene Herzblut des Baritons gewandet. Aber auch bei Christian Feichtmair wurde optisch ganze Arbeit geleistet: er wirkt, als habe man ihn direkt von den Dreharbeiten zum Film „Der Medicus“ ins GZH geholt. Sören Richter (Tenor) wiederum sitzt noch im Saal, wartet auf seinen Einsatz und streicht sich über die Federn, die er schließlich lassen muss: Er mimt den Schwan, der in den Kochtopf muss.

Die Hauptprobe dauert um einiges länger als eingeplant. Schließlich ist es die erste von nur zwei Proben im GZH vor der Premiere am morgigen Samstag. Noch ist am Donnerstag etwa der Umbau zu langwierig: 25 Minuten vergehen, bis die Bühne von den „Wolkenstein-Liedern“ Rolf Rudins in der ersten Hälfte für die Aufführung der Carmina Burana umgerüstet ist.

Auch die Einstellung der Lichttechnik fordert Unterbrechungen, die sich aber freilich lohnen: Das schon erwähnte Liebespaar, das sich schließlich findet, zieht sich unter einen verschwiegenen Baldachin zurück; und als dessen Vorhänge erst in einem amourösen Rot aufleuchten, ist die Wirkung der Szene gleich eine ganz andere.

Probleme gibt es auch noch in der Abstimmung der Lautstärke zwischen Chor und Stadtorchester: Musiker und Sänger müssen freie Sicht auf Pietro Sarno und Marita Hasenmüller haben – er dirigiert die „Carmina“ am Samstag, sie am Sonntag – und deshalb ist das eh schon klangmächtige Orchester nicht im Graben versenkt und kann im Verhältnis zum Chor bisweilen zu laut werden. Um das zu ändern, tritt der Chor mit gutem Ergebnis näher an den Rand der Bühne.

Zumindest, so weit das die Spiel- und Tanzszenen erlauben, denn sie sind mehr als nur spärliches Beiwerk. Diana Leist-Keller (Regie) und Nadja Ehlert (Choreographie) warten mit einer Fülle von Einfällen auf. Da ist etwa das Erwachen des Frühlings, verkörpert durch die Kinder des Kinderchors St. Columban. Sie verwandeln sich in Bienen und in einen ganzen Schwarm anderer bunter Insekten, und zusammen mit Caroline Einsiedler führt Nadja Ehlert ein ungewöhnliches Tanzduett auf: im Body, der sogar die Gesichter bedeckt, personifizieren sie das frische, wiedererwachte Leben. Der Stoff verdeckt den Beiden die Sicht. Erstaunlich sicher gelingt der Tanz, aber um zuletzt den Weg von der Bühne zu finden, brauchen sie helfende Hände aus dem Chor.

In den Paradestücken der Carmina, „O Fortuna“ etwa oder in „Fortune plango vulnera“, entwickeln die etwa 120 Kehlen des Chors jene beachtliche Kraft, die sich jeder Zuhörer von der „Carmina“ erwartet, und zusammen mit dem Stadtorchester steigert sie sich zum Sturm. Inszenatorisch wird der Gesang hier zu einer Parade der gesellschaftlichen Stände genutzt: Stolz erhobenen Hauptes oder mit gesenktem Kopf wandeln die Menschen durcheinander, jeder Untertan eines Schicksals, über das niemand Herr ist. In Sachen Ausstattung fühlt man sich bei diesem Umzug in alte Gemälde Hans Holbeins zurückversetzt.

Orff nannte seine Carmina Burana eine „szenische Kantate“. Man darf aber eine Produktion versprechen, die mehr Pracht zu bieten hat, als diese Bezeichnung glauben macht. Hinzu kommt mit den Wolkenstein-Liederne eine Neuentdeckung für das Publikum, zu deren Aufführung Komponist Rolf Rudin eigens nach Friedrichshafen anreist.

Morgen ist Premiere

Am morgigen Samstag, 25. März, findet um 19.30 Uhr die Premiere im GZH in Friedrichshafen statt. Die zweite Aufführung ist am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr. Karten gibt es für 38, 29, 21 und 13 Euro unter Telefon 08 00/9 99 17 77, ticket.suedkurier.de und an der Abendkasse im GZH. (rup)