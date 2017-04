Friedrichshafen Mobile Jugendarbeit in Friedrichshafen ohne zeitliche Begrenzung

Über die Verlängerung der mobilen Jugendarbeit und des Beratungsprojekts Sexarbeit in Friedrichshafen hatten die Gemeinderatsmitglieder jetzt Beschluss zu fassen. Beide Hilfsangebote werden vom Ravensburger Verein Arkade ermöglicht.

Viel Anerkennung haben Florian Nägele und Werner Nuber vom Ravensburger Verein Arkade am Montag im Gemeinderat erfahren. Zur Diskussion stand jeweils die Verlängerung der mobilen Jugendarbeit und des Beratungsprojekts Sexarbeit in Friedrichshafen. Die Hilfsangebote werden von den Sozialarbeitern von Arkade vor Ort betreut. "Viele Menschen erreichen die Beratungsstellen nicht. Deshalb finde ich die Niederschwelligkeit so wichtig", sagte Bürgermeister Andreas Köster in der Sitzung.

Ähnlich sahen dies die Fraktionen. Sie stimmten für die Beschlussvorschläge der Verwaltung, die zum einen die Zuteilung finanzieller Mittel in 2018 (156 000 Euro für die mobile Jugendarbeit und 43 000 Euro für das Beratungsprojekt Sexarbeit) zusichern, zum anderen regelmäßige Berichte der Streetworker in den Gremien vorsehen. Die mobile Jugendarbeit und die Beratung für Sexarbeiterinnen in Friedrichshafen wird es weiterhin geben. In Sachen Jugend kam der Gemeinderat zudem mehrheitlich einem Änderungsantrag von Christine Heimpel (SPD) nach. De facto handele es sich bei 2020 doch um eine Befristung, hatte sie argumentiert und eine dauerhafte Zusage vorgeschlagen. Somit hat die Jugendarbeit keine zeitliche Begrenzung.

Geholfen wird hier bei Wohnungsnot, Drogenkonsum, Problemen mit der Justiz oder etwa einer Schwangerschaft. Durchweg unterstrichen die Gemeinderatsmitglieder die hohe Bedeutung der Beratungsangebote, forderten aber auch, mehr in der Prävention zu tun. Dagmar Hoehne (FW) erklärte: "Immer neue Schwerpunkte tun sich auf. Wir müssen uns fragen, ob wir in der Stadt und im Kreis präventiv genug tun." Seit 2008 wurde die mobile Jugendarbeit von einer auf 2,3 Personalstellen aufgestockt. Beschränkte sich die Zielgruppe anfänglich auf Jugendliche, die im Rechtsextremismus Halt suchen, wird sich inzwischen auch um Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus der Drogenszene gekümmert. Flüchtlinge finden ebenfalls Unterstützung. Die Freien Wähler kündigten des Weiteren an, eine personelle Aufstockung für das Beratungsprojekt Sexarbeit zu beantragen. "Wir sollten die Arbeit jetzt tun, wo wir sie uns leisten können", begründete dies Dagmar Hoehne.