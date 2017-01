Friedrichshafen Mitten im Schnee schon Winterschluss

Mitten im Winter läuft in der Häfler Innenstadt der Schlussverkauf schon auf Hochtouren. Dazu eine Glosse von SÜDKURIER-Volontär Dominik Dose.

Spüren Sie es auch? Der Winter geht zu Ende. Der Laie könnte einwenden, dass es mit Schnee und Eis ja erst in den vergangenen Tagen so richtig losging. Dass die Frühlingsgefühle noch nicht wirklich aufkommen, wenn man mit Schaufel und Besen gerade den Gehweg freigeräumt hat. Und dass der kalendarische Beginn der Jahreszeit gerade mal drei Wochen zurückliegt. Solche Ansichten sind aber Pedanterie. Gehen Sie doch mal in die Häfler Innenstadt. Klar, da herrscht auch winterliches Grau und Schnee liegt auf den Gassen. Ein Blick in die Schaufenster vieler Geschäfte macht das aber alles vergessen. „Saisonschlussverkauf“ klebt da an vielen Scheiben und lässt einem das winterlich vereiste Herz auftauen. Wenn von „Winter Sale“ oder gar „Final Sale“ die Rede ist, kann man gleich auch noch eine wunderschöne Anglizismen-Blüte beobachten. Seit die Schlussverkäufe nicht mehr gesetzlich geregelt sind, kann jeder Einzelhändler seine wie auch immer benannten Saisonrabatte starten, wann er will und so lange laufen lassen, wie es ihm passt. Das Lager leer zu räumen, wie es einmal der ursprüngliche Zweck des Winterschlussverkaufs war, steht dabei längst nicht mehr bei allen Läden im Vordergrund. Es sind teilweise schlichte Rabattschlachten unter den Händlern: Wer lockt zuerst mit welchen Rabatten die Kunden in den Laden? Als Verbraucher kann einem das erst einmal recht sein, Rabatt ist schließlich Rabatt, aus welchem mehr oder weniger nachvollziehbaren Grund auch immer. Und wenn die Preise für Saisonware sogar schon mitten im kalten Winter abschmelzen, ist das für den eigenen Geldbeutel sehr angenehm.

Gut, vielleicht merkt man daheim dann, dass man selbst für diesen Super-Sonder-Schnäppchen-Preis eigentlich gar keine sechste Winterjacke und auch keinen achten Schal gebraucht hätte. So übermäßig vernünftig muss man an eine Rabattaktion, die knapp nach dem Winterbeginn schon sein Ende einläutet, nun aber ja wirklich nicht herangehen, oder?