Friedrichshafen Mitglieder des SV Ettenkirch stimmen klar für großes Bauvorhaben

Anlässlich einer Mitgliederversammlung des Sportvereins Ettenkirch haben am Freitagabend mehr als als 98 Prozent der Anwesenden für den Bau eines Vereins- und Gesundheitszentrums mit Bürgersaal gestimmt.

Am Ende steht ein Traumergebnis fest: mehr als 98 Prozent Ja-Stimmen für den Bau eines Vereins- und Gesundheitszentrums des SV Ettenkirch südlich der dortigen Ludwig-Roos-Halle. Das Projekt, in dem auch ein städtischer Bürgersaal integriert werden soll, nimmt damit zwar noch nicht die letzte Hürde. Für den Vorstand des Sportvereins ist es jedoch die entscheidende gewesen. Stärkeren Rückenwind hätte der Vorstand von den Vereinsmitgliedern für das Vorhaben nicht bekommen können.

Wer am Freitagabend in der langen Warteschlange steht, um sich in die Teilnehmerliste der außerordentlichen Mitgliederversammlung einzutragen, hat Zeit und Muse, die transparente Architektur der Ludwig-Roos-Halle zu betrachten. Und sich die Frage zu stellen, weshalb das immer noch moderne Gebäude nach 25 Jahren so etwas wie eine "kleine Schwester" benötigt.

In der Versammlung kommt Marcus Lachenwitzer vom Württembergischen Landessportbund (WLSB) ohne Umschweife zu dem entscheidenden Stichwort: Fitness. In den Vereinen gehe der Trend längst weg vom sportlichen Leistungsdenken hin zu einem größeren Gesundheitsbewusstsein. Und nicht nur das. "Immer mehr Senioren wollen durch Sport auch attraktiv bleiben", stellt Lachenwitzer fest und warf zwei Bilder an die Wand: Die Schauspielerin Iris Berben im strahlenden Alter von 60 Jahren und das Porträt, das Albrecht Dürer von seiner todkranken Mutter im Jahr 1514 gezeichnet hat. Es folgen weitere Bilder als Appetitanreger: Bewegungslandschaften für Kinder, Gerätelandschaften für Fitnessbewusste, die andere Vereine im Land in Kooperation mit dem WLSB erstellt haben.

"Sportvereinszentren werden ein Erfolgsmodell über viele Jahrzehnte sein", prognostiziert Lachenwitzer. Das 50. Zentrum dieser Art werde er im nächsten Jahr eröffnen, ein Megatrend.

Einen höheren räumlichen Bedarf sieht Karl-Heinz Rist vom SVE-Förderverein gegeben: "Wir können der hohen Nachfrage nach Fitnessangeboten nicht mehr nachkommen." Die Ludwig-Roos-Halle sei dafür ungeeignet und die Schulaula als bisheriges Ausweichquartier für solche Angebote drohe wegzufallen. Der Verein hat deshalb eine Markt- und Potenzialanalyse erstellen lassen. Im August 2016 wurde er mit dem Projekt bei der Stadt Friedrichshafen vorstellig – die in das Gebäude einen Bürgersaal integrieren will. "Das ist eine tolle Gelegenheit, von der großen Ludwig-Roos-Halle wegzukommen", legt Ortsvorsteher Achim Baumeister am Freitagabend dar. Die Ludwig-Roos-Halle habe wegen ihrer offenen Architektur viele Nachteile. Wenn sie zu öffentlichen Anlässen gebraucht werde, müsse der Sportbetrieb eingestellt werden. Und: "Bürgerbeteiligung und Workshop-Verfahren werden immer größer geschrieben." Auch dafür bestehe Raumbedarf. Für Stadt und Verein sei es ein vorteilhafter Deal, wenn sich beide Seiten die Baukosten teilen.

Die liegen nach vorliegender Berechnung bei rund 2,96 Millionen Euro. Auf das Vereins- und Gesundheitszentrum entfallen rund 1,75 Millionen Euro, eine Außenumkleide schlägt zusätzlich mit 318 840 Euro zu Buche. Ein riesiger Brocken, dem Eigenmittel des SVE in Höhe von 113 700 Euro gegenüberstehen. Mit dem Verkauf des bisherigen SVE-Centers will der Verein zusätzlich 86 000 Euro erzielen. Der WLSB bezuschusst das Projekt mit 180 000 Euro, außerdem rechnet der Verein mit einem Zuschuss der Zeppelin-Stiftung in Höhe von fast 612 000 Euro – und steigenden Mitgliederzahlen, die für den Fitnessbereich allerdings auch tiefer in die Tasche greifen müssen als bisher. Bezahlten sie bislang 25 Euro im Monat für das Gerätetraining, so wird der Betrag stufenweise auf 45 Euro angehoben. "Wir werden nach einem Jahr den Break-even erreichen und höhere Einnahmen als Ausgaben haben", prognostiziert Karl-Heinz Rist.

Ein heikles Thema, das in der Fragerunde der Mitgliederversammlung nur zögerlich zur Sprache kommt. Warum nur die Fitnessabteilung zur Kasse gebeten werde, will eine Dame wissen. Vereinsvorsitzende Mona Foltan verweist darauf, dass es für die höheren Beiträge auch mehr Qualität gebe, einschließlich qualifizierterer Trainer, als sie bei einem Testrundgang in den umliegenden kommerziellen Studios vorgefunden habe.

Am Ende stimmen die Vereinsmitglieder über ein Beschlusspaket ab, das aus vier Teilen besteht – und deutlich die Handschrift der Stadtverwaltung trägt. In politischen Gremien würde über jeden Punkt einzeln abgestimmt, hier aber genügt ein pauschales "Ja", um das Projekt vor den Gemeinderat zu bringen.

Das Projekt

Das geplante Vereins- und Gesundheitszentrum des SV Ettenkirch soll als zweistöckiges Gebäude südlich der Ludwig-Roos-Halle entstehen. Im Erdgeschoss sollen Umkleidekabinen, Duschen, eine Sportlersauna sowie ein Gymnastikraum untergebracht sein. Im Obergeschoss soll sich im nördlichen Teil der Bürgersaal und eine Küche befinden, im südlichen Teil eine Trainingsfläche von knapp 260 Quadratmetern sowie Büro- und Schulungsräume. Eine Lobby ist als sozialer Treffpunkt gedacht. (baf)