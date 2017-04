Friedrichshafen Mit einer Polizeistreife nachts durch Friedrichshafen

Von Schwertransporten, Brennpunkten und hochgeklappten Bürgersteigen: Der SÜDKURIER hat Polizisten während einer Nachtschicht in und um Friedrichshafen begleitet.

Meine Anspannung kann ich schwer leugnen. „Wenn es Ärger gibt, entfernen Sie sich lieber“, weist mich der Leiter der Polizei-Dienstgruppe ein, die ich durch die Häfler Nacht begleiten werde, „vielleicht denken mögliche Täter ‚scheiß Bullen, den dritten da packen wir uns jetzt‘“. Es ist 20 Uhr, Beginn der Nachtschicht im Polizeirevier in der Ehlersstraße. Vor den deutlich entspannteren Beamten und mir liegt die Nacht zwischen zwei Werktagen. Bei all dem was gesagt und geschrieben wird über die Brennpunkte und Brennpünktchen dieser Stadt, ein bisschen flaues Gefühl ist bei mir dabei bei dieser Expedition. Sie soll ergründen, wie sicher oder unsicher der öffentliche Raum in Friedrichshafen wirklich ist – und wie würde man das besser erfahren, als wenn man bei jenen Menschen mitfährt, deren Aufgabe die Sicherheit ist. Vorher muss ich bestätigen, dass ich, wenn mir etwas passiert, auf jede Ansprüche gegenüber dem Land verzichte – es gab schon Papiere, die ich mit festerer Hand unterzeichnet habe.

Der erste Einsatz mäßigt die Aufregung erst einmal. "Wenig spannend“ nennt ihn der Polizeibeamte, der gemeinsam mit einer Kollegin im Streifenwagen sitzt, mit dem ich zuerst fahre. Wie auch meine späteren Begleiter wollen sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Wir begleiten einen Schwertransport vom Airbus-Werk nach Sigmarzell zur Autobahn. Ein Routineeinsatz, „das haben wir jede Nacht zweimal, manchmal sogar fünfmal“, sagt der Beamte. Indirekt hat das für die Stadt Auswirkungen, die Transporte sind zeitintensiv und binden Personal. Mindestens drei Streifenwagen sind nachts für das Revier Friedrichshafen auf der Straße.

Fahrzeugschein, Führerschein, bitte, danke

„Die Personaldecke ist gespannt“, erklärt der Dienstgruppenleiter später, „man kriegt es aber schon noch hin.“ Nur im Sommer, wenn mehr los ist und ein größerer Unfall passiert, „muss man priorisieren.“ Wer nur eine Ruhestörung melde, müsse da mal eine Stunde warten: „Aber dann denken die Leute: Da rufe ich die Polizei mal und sie kommt ewig nicht.“



Der Schwertransport läuft problemlos, dennoch ist es fast 22 Uhr, bis er auf der Autobahn ankommt und dort mit einem anderen Begleitfahrzeug weiterzieht. Für die Streife geht es jetzt über die Dörfer des großen Zuständigkeitsbereich, von Osten nähern wir uns Friedrichshafen über Kressbronn und Langenargen, auch durch Tettnang führen die von den Fahrern frei gewählten Routen. „In den meisten Orten werden ab einer gewissen Zeit gerade im Winter die Bürgersteige hochgeklappt“, so der Polizist am Steuer. Tatsächlich ist es jetzt, am noch gar nicht so späten Abend, fast menschenleer.



Zum ersten Mal halten die Beamten ein vor uns fahrendes Auto an – routinemäßig, ohne konkreten Verdacht. Fahrzeugschein, Führerschein, bitte, danke, gute Weiterfahrt – ein abgeklärtes Spiel mit unverdächtigem Fahrer, das sich in der Nacht mehrmals wiederholen wird. So auch am Parkplatz des Bodensee-Centers, an dem kurz vor 23 Uhr noch einiges los ist. Größere Gruppen junger Menschen stehen um ihre Autos herum – ohne jede Aggressivität allerdings und ohne dabei besonderen Lärm zu verursachen. Sogar an einem tatsächlichen Brennpunkt ist es ruhig, als wir vorbeifahren: Dem Gebäude in der Schwabstraße, zuletzt Schauplatz verschiedener Delikte.

Dass der nächste Einsatz dort kommen wird, ist den Polizisten klar. Wir fahren zurück auf’s Revier, damit ich die Streife wechseln kann. In der Einsatzzentrale sitzt Oberkommissar Roland Wilczek vor Bildschirmen, Tastaturen und dem Telefon. Er ist der Wachhabende in dieser Nacht. Das heißt, wer die Nummer des Polizeireviers (0 75 41/70 10) wählt, kommt bei Wilzcek raus. Er nimmt den Einsatz auf und schlägt den Einsatzsachbearbeitern des Polizeipräsidiums in Konstanz eine Streife vor. Wählt man die 110, landet man direkt in Konstanz. Wilczeks Bilanz der bisherigen Nacht: „Sehr ruhig, richtig los geht es eh erst ab Ostern.“ Wenn die Touristen kommen, gibt es durch die Menschen- und Verkehrsmassen mehr Arbeit.

"Bahnhöfe sind grundsätzlich Brennpunkte"

Aber was ist denn nun mit den Brennpunkten? Mit der nächsten Streife, besetzt mit dem Dienstgruppenleiter und einem weiteren Beamten, fahre ich durch die Innenstadt und den Uferpark. Es ist mittlerweile nach 0 Uhr, die Stadt wie ausgestorben. Am Bahnhof dreht ein einziger Flaschensammler seine Runden. An der Promenade stehen noch fünf, sechs junge Männer mit einer großen Shisha und rauchen. Alleine durch den verlassenen Uferpark an der Gruppe vorbei zu gehen, wäre für viele keine angenehme Vorstellung, das subjektive Sicherheitsgefühl also eingeschränkt. Betrachtet man aber die Zahlen, zeigt sich, wie sicher Friedrichshafen relativ gesehen ist. Deutlich weniger Aggressionsstraftaten im öffentlichen Raum als in Konstanz oder Ravensburg gibt es hier.



2016 geschah so eine Tat im öffentlichen Raum rechnerisch gesehen etwa jede vierte Nacht. „Und die allermeisten Taten haben eine Vorgeschichte, die Beteiligten kennen sich – das Unbekannte aneinander geraten, ist die absolute Ausnahme“, betonte schon der Beamte der ersten Streife. Der Dienstgruppenleiter ergänzt: „Bahnhöfe sind grundsätzlich Brennpunkte, weil viele Menschen zusammenkommen – wir sehen dort aber keine sich häufenden Straftaten.“ Was Ordnungsstörungen angeht, etwa Saufgelage, sieht sein Kollege die Stadt gefordert: „Das Ordnungsamt läuft nachts aber keine Streife.“

Ich wechsle zurück zur ersten Besetzung. Gegen 1.30 Uhr jagen wir doch noch mit Blaulicht und 100 Stundenkilometern durch die Goethestraße. Einbruchalarm am Bodensee-Center. Drei Streifen treffen sich vor dem Möbelgeschäft. Um halb 3 ist klar: Fehlalarm. Die Beamten haben noch dreieinhalb Stunden Dienst vor sich. Für mich endet die Expedition durch die Nacht. Friedrichshafen schläft.

Das Polizeirevier

Das Häfler Polizeirevier ist Teil des Präsidiums Konstanz, dort werden alle Einsätze koordiniert. Dem Revier mit Sitz in der Ehlersstraße sind die Posten Altstadt, Flughafen, Immenstaad, Meckenbeuren, Langenargen und Tettnang zugeordnet. (dod)