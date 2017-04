Friedrichshafen Mit einem Naturwart auf Biberpirsch im Bärlauchwald

Der Biber ist auch im Raum Friedrichshafen auf dem Vormarsch und hat alle großen Gewässer besiedelt. Das Nagetier hat offenbar ein ideales Revier im Naturschutzgebiet am Lipbach gefunden.

Es hat tagelang nicht geregnet, doch der Boden ist an vielen Stellen morastig. Kein Wunder: Auf wenigen Hektar Land reiht sich Weiher an Weiher, die früher Lehmgruben waren und heute dem Angelsportverein Friedrichshafen, der die Gewässer gepachtet hat, reichlich Fisch liefern dürften. Mitten durchs Naturschutzgebiet fließt der Lipbach, der sich durch sein ursprüngliches, teils tief ausgewaschenes Flussbett schlängeln darf. Dort, in einem unwegsamen Stück Wald, der von Menschenhand nahezu unberührt scheint, hat sich irgendwann in den vergangenen Monaten der größte Nager Europas niedergelassen: der Biber.



Nagespuren an vielen Bäumen



Julius Pietruske, der als Naturwart sonst eigentlich am Fischbacher Seeufer nach dem Rechten schaut, liebt dieses urwüchsige Stück Natur, dessen genaue Lage er nicht in der Zeitung lesen mag, um es vor zu viel menschlicher Neugier zu bewahren. Er zeigt auf die ersten Spuren direkt am Wegesrand. Vor einem Baumstumpf, der spitz nach oben abgenagt wurde, liegen haufenweise frische Holzspäne. Vom Baumstamm, der gut 20 Jahre in die Höhe wachsen durfte, ist sonst nichts mehr übrig. Angenagte oder fast durchgenagte Bäume finden wir bei unserem Spaziergang an vielen Stellen. Biber sind reine Pflanzenfresser; sie ernähren sich mit Vorliebe von Kräutern, auch wenn der Bärlauch, der in diesem Wald reichlich wächst, wohl nicht sein Geschmack ist. Aber auch Blätter und saftige Zweige stehen auf seinem Speiseplan. Um an die zu kommen, fällt das kletterfaule Tier in seinem Revier kurzerhand die Bäume. Mit Zähnen wie Stemmeisen beißt er sogar hartes Eichenholz durch. Was übrig bleibt, nutzt der Nager für den Bau von Dämmen oder seine Biberburg.

Stattlicher Damm am Lipbach



Mit diesem Baumaterial gestaltet sich eine Biberfamilie ihren Lebensraum. Denn Wasser ist das Lebenselixier des Bibers, und er siedelt nur dort, wo es fließt – nicht nur an großen Flüssen, sondern auch an kleinen Bächen. Mit dem Dammbau reguliert er den Wasserstand ganz nach Belieben. Der etwa 1,50 Meter hohe Damm, den wir am Flusslauf entdecken, hat das Wasser so angestaut, dass der Waldboden auf einer Fläche von gut zwei Fußballfeldern überschwemmt ist. Mittendrin liegen reihenweise gefällte Bäume, die den Urwaldcharakter noch verstärken. Doch weit und breit ist keine Spur vom Nager selbst zu sehen.

Was der Biber im Naturschutzgebiet ungestört darf, sorgt in Siedlungsgebieten nicht für Wohlgefallen. "Obstbäume mag er sehr", erklärt Dieter Schmid, der Biberbeauftragte des Bodenseekreises, einen Konflikt zwischen Biber und Mensch in der Region. Denn inzwischen hat der unter Naturschutz stehende Nager nicht nur alle größeren Gewässer – Brunnisach, Rotach, Schussen, Argen, Seefelder Ach – wieder besiedelt, sondern lässt sich auch an kleinen Bachläufen nieder, die zuweilen durch Plantagen führen. Wie viele Biberfamilien hier ihr Revier bezogen haben, kann Schmid mangels Kartierung nicht sagen. Im Großen und Ganzen sei die Stimmung aber Biber-freundlich, auch bei Bauern, die durch dessen Bauwerke oder seine Fresslust Schäden erlitten haben. "Wir stellen kostenlos Schutzmaterial wie Elektrozäune oder Stammschutz zur Verfügung", erklärt Schmid die Maßnahmen, die präventiv möglich sind. Reguliert werden Schäden allerdings nicht.

Anderswo, so bei Sigmaringen oder im Alb-Donau-Kreis, scheint das Konfliktpotenzial höher zu sein. Die Weiterentwicklung des Bibermanagements war erst im Februar Thema einer parlamentarischen Anfrage im Stuttgarter Landtag.



Erneut Jagd auf den Biber?



Landwirtschaftsminister Peter Hauk dachte im Januar laut darüber nach, Biber sogar wieder bejagen zu lassen, weil sich der Bestand in zehn Jahren verdreifacht habe und die Population zu viele Schäden anrichte. Im Umweltministerium sieht man das ganz anders und die Entwicklung der Biber-Population als Erfolg, zumal der Biber als "Öko-Manager" an Gewässern für eine größere Arten- und Strukturvielfalt sorgt. 2018 wird der erste landesweite Wildtierbericht vorgelegt, der auch Aussagen zur Anzahl der Biber im Land, ihre Lebensräume und die verursachten Schäden machen soll. Auf dieser Basis soll der weitere Umgang mit dem nützlichen Nager geregelt werden. Ganz ausgeschlossen scheint es nicht, dass es ihm erneut an den Kragen gehen könnte.