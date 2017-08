Friedrichshafen Mit Wassereis und Wohnungspolitik im Wahlkampf

Auf Stimmenfang: Bei den Jungsozialisten (Jusos) gibt es Wassereis, ein Wurfzelt und Ideen zu Wohnungsthemen von SPD-Kandidat Leon Hahn. Das Wassereis nehmen die meisten Passanten an diesem heißen Dienstagnachmittag in der Karlstraße gern mit. Stehen bleiben trotzdem nur wenige.

Dabei haben sich die Jusos Bodenseekreis etwas Originelles überlegt: Statt dem klassischen Wahlkampfstand haben sie ein Wurfzelt auf die Karlstraße gestellt. "Es soll zeigen, wie groß die Wohnungsnot im Bodenseekreis ist", erklärt Juso Moritz Vorast. An diesem Nachmittag soll es also um Wohnungspolitik gehen. "Das ist eines unserer wichtigsten Themen in der Region", sagt SPD-Kandidat Leon Hahn. Mit einer umfangreichen Wohnungsagenda und den beiden Themen Armut und Digitalisierung will sich der 24-jährige Landesvorsitzende der Jusos sein Direktmandat bei der Bundestagswahl am 24. September sichern.

Doch auf der Straße geht es rau zu. Die Passanten sind es gewohnt, die Köpfe zu schütteln, abzuweisen. Im wöchentlichen Wechsel sollen sie an dieser Stelle für Greenpeace spenden, afrikanische Patenkinder unterstützen oder Hilfsprojekte in Asien finanzieren. Und nun auch noch die SPD. "Wir wählen die Roten nie", sagt ein Paar und zieht schnell weiter. Ein älterer Herr, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, bleibt zögernd bei Juso und ZU-Student Lukas Hornung stehen. Die beiden geraten in eine 20-minütige Diskussion. Es geht um strenge Auflagen für Vermieter, verschwendete Steuergelder und ein bisschen auch um den Generationenkonflikt. Am Ende sind sich die beiden einig: Hauptsache, man geht überhaupt wählen. Und nicht die AfD.

Auch Joachim Schuler aus Eriskirch lässt sich in ein Gespräch mit Leon Hahn verwickeln. Er erzählt, wie er als junger Familienvater und drei Kindern vor vielen Jahren Stuttgart verließ, weil er sich Eigentum dort nicht leisten konnten. In Eriskirch wurde er fündig, kaufte sich ein 140-Quadratmeter-Haus. Heute sind die Kinder ausgezogen. "Eigentlich ist das Haus zu groß für uns, aber jetzt eine Eigentumswohnung ins Dachgeschoss zu bauen und zu vermieten ist natürlich auch eine finanzielle Frage", sagt Schuler. Hahn nickt: "Wohnungstausch oder Fördermöglichkeiten wären vielleicht ja was."

Die 300 mitgebrachten Tüten Wassereis und einige Flyer sind weg. Ob sie Stimmen bringen, wird sich zeigen.

Die Serie

Am 24. September ist Bundestagswahl. In unserer Serie "Auf Stimmenfang" beobachten wir den Wahlkampf auf der Straße und die Kandidaten im Gespräch.