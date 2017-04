Friedrichshafen Mit Südamerika verbindet Petra Rist mehr als nur Erinnerungen

Menschen am See: Während eines achtmonatigen Südamerika-Aufenthalts reiste die Häflerin Petra Rist als Studentin durch Venezuala, Kolumbien und Ecuador. "Ich habe damals vieles gelernt, was ich heute gut brauchen kann", sagt sie auch rund 25 Jahre später noch.

Wenn Petra Rist über El Pauji spricht, nennt sie es „mein Dorf“. Eines Tages will sie den kleinen Ort, in den eine mit einem Arbeitsaufenthalt beim Goethe-Institus in Caracas verbundene Südamerika-Reise sie 1991 unter anderem führte, wieder besuchen. Mit zurück nahm sie mehr als Erinnerungen. Die Leidenschaft fürs Tanzen und fürs Trommeln zum Beispiel seien geblieben und die Liebe zur Sprache. Ob es um sparsamen Umgang mit Ressourcen und Respekt gegenüber anderen Menschen geht oder gelegentlich die Besinnung darauf, von heute auf morgen zu leben: "Ich habe damals vieles gelernt, was ich heute gut brauchen kann." Ihre Zeit beim Goethe-Institut verbindet Rist zugleich mit Pionierarbeit, wie sie beschreibt. Gemeinsam mit einer deutsch-venezolanischen Regisseurin habe sie einen Filmzyklus über Frauen aus beiden Ländern erstellt mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Schon die Idee habe sie mitentwickelt. "Meiner Erfahrung nach bekommen junge Menschen in anderen Ländern mitunter schneller die Chance, sich auszuprobieren und zu beweisen", sagt Rist.

Zur Vorbereitung für Venezuela, Kolumbien und Ecuador traf sich Rist unter anderem mit Frauen, die bereits allein in Südamerika waren. Die Tipps, die die Häflerin heute Frauen dorthin mitgeben würde, sind jenen von einst ganz ähnlich. Dazu gehörten ein Selbstverteidigungskurs, Sprachkenntnisse inklusive regionaler Redewendungen und der Rat, sich nach der örtlichen Mode zu kleiden. Ein Tipp führte sie auf Friedhöfe. Wenn die junge Europäerin eine Straße überquerte, wurden schon mal Hupen laut. Woanders wollten Kinder fühlen, ob die blonden Haare echt sind. Der Trubel kann zu viel werden. „Da braucht man dann manchmal einen Friedhof“, erklärt Rist. „Das sind sakrale Orte, da hat man seine Ruhe.“ Belästigt gefühlt habe sie sich aber nie.

„Vorher oder nachher habe ich mich nie wieder so wohl gefühlt“, sagt Rist. Einen Kulturschock habe eher die Rückkehr bedeutet. Heimweh zog Rist 1999 nach einigen Jahren, in denen sie in der Entwicklungshilfe in Stuttgart tätig war, wieder nach Friedrichshafen, wo sie heute in der psychiatrischen Pflege und als Künstlerin tätig ist. Eine Afrika-Reise mit ihrem Mann steht weit oben auf der Wunschliste. Und die Rückkehr in „ihr Dorf“, einen jener Orte, an die sie bis heute auch in härteren Momenten des Lebens denkt und sich daran erinnert: „Ich schaffe das."

Die Serie

