Friedrichshafen Mit Pippi Langstrumpf gegen den Herzstillstand

Das Rote Kreuz bietet Erste-Hilfe-Kurse für Senioren an. Bald soll es Module zu Kreislauf, Verkehr oder Freizeit geben.

Friedrichshafen – Anne hat viele Gesichter: jeder Teilnehmer bekommt eins. Anne ist die Puppe, an der die Teilnehmer des Kurses "Erste Hilfe für Senioren" die Atemspende üben. Kursleiterin Angelika Pinke macht es vor: Sie zieht Annes Kopf nach hinten, damit die Atemwege frei bleiben, dann pustet sie kräftig in ihren Mund. Sichtbar hebt und senkt sich die Brust. Vorher hat Pinke die Herz-Druck-Massage erklärt: Beide Hände nutzen, Arme durchdrücken, sechs Zentimeter tief und 100 bis 120 mal in der Minute drücken. Nach 30 mal drücken zweimal pusten. "Ich merke mir für den Rhythmus Lieder wie 'Hei, Pippi Langstrumpf' oder 'Yellow Submarine', nach der Wiederholung der ersten Zeile ist die nächste Atemspende dran", sagt Pinke.

Dann probieren es die Teilnehmer. Jeder zieht Anne ein frisches Gesicht auf, auf die Weise bleibt die Dame keimfrei. "Das ist ganz schön anstrengend", sagt eine Teilnehmerin. "Erste Hilfe ist Teamarbeit", erklärt Pinke. "Einer drückt, einer gibt die Atemspende, einer ruft den Notruf." Wer allein am Unfallort ist, muss abwägen, was am dringendsten ist. "Das Schlimmste, was ich machen kann, ist nichts machen." Die Notfallnummer 112 biete zudem nicht nur schnelle Hilfe, sondern auch Beratung. Die Retter fragen Symptome ab und leiten die Ersthelfer an.

"Aber wenn ein Unfallopfer blutverschmiert ist oder sich erbrochen hat? Ich glaube nicht, dass ich da beatmen könnte", sagt eine Teilnehmerin. "Ich nenne das den Ekel-Faktor und natürlich gibt es auch ein Infektionsrisiko", antwortet Kursleiterin Angelika Pinke. Sie trägt als Schlüsselanhänger ein Notfallbeatmungstuch bei sich. "Das ist ein Membrantuch, durch das Sie die Atemspende geben können, ohne mit dem Gesicht, Blut oder Sekret in Verbindung zu kommen." 20 Senioren sind dabei, einige schreiben aufmerksam mit. "Gerade im Alter ist es wichtig, dass man sich auskennt, um richtig zu reagieren, wenn etwas passiert", sagt Christa Kiefer. "Mein letzter Erste-Hilfe-Kurs liegt lange zurück, ich möchte das Wissen auffrischen", sagt Manfred Fischer. "Dass man mehr Mut hat, wenn man in so eine Situation kommt", sagt Ursula Veigl.

Das Konzept ist neu. Auf einer Liste kreuzen die Teilnehmer an, welche Themen ihnen besonders wichtig sind. Ganz oben stehen Herzinfarkt, Schlaganfall, stabile Seitenlage und Hilfe bei Personen, die nicht mehr reagieren. "Wir haben festgestellt, dass wir die Menschen ab 63 nicht mehr erreichen, weder über die Firma noch über den Führerschein", sagt Michael Bertel, Ausbildungsleiter beim DRK-Kreisverband. Nach der Auswertung der drei Pilotkurse wird das Rote Kreuz in Zukunft Module anbieten: Wundversorgung, Verkehr, Kreislauf oder Freizeit zum Beispiel.

Ein Nachmittag ist zu kurz, finden die Teilnehmer. "Die Zeit läuft davon, wir sind gar nicht zu allem gekommen", sagt Veigl. Gelernt habe sie trotzdem etwas, sagt Kiefer: "Ich wusste einigermaßen Bescheid, aber einiges war neu." Sie wird sich jedenfalls ein Notfallbeatmungstuch kaufen.