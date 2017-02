Friedrichshafen Milde gibt es für die Angeklagten nicht mehr

Im Kokainprozess am Landgericht Ravensburg sind am Montag nach einer Marathonsitzung bis in den Abend hinein der 35-jährige Angeklagte zu fünf Jahren Haft und die 31-jährige Angeklagte zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Ravensburg/Friedrichshafen (wex) Zum Teil weinende Angehörige verließen am Montagabend den Verhandlungssaal im Landgericht Ravensburg nach dem Urteil im Kokain-Prozess. Der 35-jährige Angeklagte wurde von der Strafkammer wegen Drogenhandels und -besitzes in nicht geringen Mangen in zwei Fällen, einem weiteren Handeltreiben mit nicht geringen Mengen und Behilfe zum Handeltreiben zu fünf Jahren Haft verurteilt. Damit ging die Strafkammer über die vier Jahre und zehn Monate hinaus, die Oberstaatsanwalt Matthias Inselsberger gefordert hatte. Hinzu kommen voraussichtlich für den 35-Jährigen weitere zwei Jahre Haft aus einem anderen Urteil wegen unerlaubten Handels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, weil er die Bewährung gebrochen hat. Ein 31-jähriger Angeklagte wurde außerdem zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Handeltreibens mit nicht geringen Mengen verurteilt. Für ihn hatte Inselsberger drei Jahre und drei Monate gefordert.

Das Verfahren drohte am Vormittag ein weiteres Mal zeitlich aus dem Ruder zu laufen. Verteidiger Thomas Bauch hatte eine weitere Zeugenvernehmung verlangt. Der Zeuge saß knapp drei Monate mit dem 35-Jährigen in einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg. Er berichtete von deutlich wahrnehmbaren körperlichen Beschwerden des Angeklagten und sexuellen Auffälligkeiten. Bausch wollte damit wieder auf eine Anwendung von Paragraf 64 Strafgesetzbuch (Einweisung in eine Entziehungsanstalt durch das Gericht) hinaus. Aber der Gutachter Hermann Assfalg folgte dem auch nach stundenlanger Diskussion nicht. Auch die beiden schon gehörten Zeugen des Unternehmens aus Friedrichshafen, bei dem der Angeklagte noch beschäftigt ist, mussten noch einmal befragt werden, weil Bauch weitere Fehlzeiten, Verspätungen und früheres Verlassen des Arbeitsplatzes feststellen wollte, um die schwere Drogensucht seines Mandanten zu belegen.

Die Kammer lehnte das ab. Inselsberger meinte im Plädoyer: "Es ist klar, dass der Herr Verteidiger für den Paragraf 64 gekämpft hat." Aber Bauch versuchte es noch einmal in seinem Plädoyer – vergeblich, keine Therapie vor Strafe.

Der Oberstaatsanwalt sah die psychische Abhängigkeit des 35-Jährigen, aber auch insgesamt elf Voreinträge ins Strafregister. Insbesondere zum Bewährungsbruch im Zusammenhang mit dem Urteil des Amtsgerichts Laufen wegen des Medikamentenhandels meinte er: "Wenn man da keine Umkehr eintritt, ist es einem egal." Über den 31-Jährigen sagte Enzensberger, dass dieser keineswegs nur ein "Sprachrohr" des Haupttäters auf der Beschaffungsfahrt gewesen sei, sondern einen wesentlichen Tatbeitrag geleistet habe. Dem widersprach Verteidiger Peter Lork. Sein Mandant sei eine kleine Nummer bei der Beschaffung von vermutlich 600 Gramm Kokain und dem Schweiz-Geschäft mit 500 Gramm Kokain gewesen. "Wir haben hier vier Loser am Start, die ein Drogengeschäft nicht hinkriegen", so Lork. Er forderte höchsten zwei Jahre und Bewährung. Richter Stefan Maiers sagte: "Die Angeklagten bewegen sich im Bereich der Schwerstkriminalität."