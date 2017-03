Friedrichshafen-Ailingen Michael Kobza ist neuer Vorsitzender des Ailinger Tennisclubs

In jüngster Jahresversammlung des Ailnger Tennisclubs ist Michael Kobza als neuer Vorsitzender gewählt worden. Er folgt auf Michael Kunz. Siegfried Bareth hat den Ailinger Ehrenbrief erhalten.

Mit Shakespeare und einem Zitat aus dem berühmten Monolog von Hamlet, "Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage", eröffnete Michael Kunz, Vorsitzender der Abteilung Tennis des TSG Ailingen, die Mitgliederversammlung. In seinem kurzen Bericht veranschaulichte er die anstehenden Probleme, die durch die offenbar nicht mehr sehr populäre Sportart und das Ausscheiden einiger Vorstandsmitglieder auf den Club zukommen. „Der Erhalt der Anlage und die Kosten müssen auf immer weniger Köpfe verteilt werden und Mitglieder zur Übernahme eines Ehrenamts im Vorstand zu bewegen wird immer schwerer, auch wenn wir als Club beachtliche Spielerfolge und eine gute Turnierbeteiligung aufweisen können“, erklärte Kunz. Er selbst stellte sein Amt zur Verfügung, da er aus gesundheitlichen Gründen mehr private Zeit braucht; aber auch die Posten des Kassierers, des Platzwarts und des Schriftführers waren neu zu vergeben. Laut Kunz hat die Vorstandsmannschaft viel Überzeugungsarbeit gebraucht, um passende Wahlvorschläge für ein neues Team zu Papier zu bringen. Dafür lief nach der Entlastung des alten Vorstandes, dem eine einwandfreie Kassenführung bestätigt wurde, die Wahl der neuen Kandidaten problem- und diskussionslos ab.

Ohne Gegenstimmen wurden alle Vorgeschlagenen einstimmig gewählt. Der Vorsitzende des TCA heißt nun Michael Kobza, dem als Stellvertreterin Evi Geisler mit ihrer 25-jährigen Erfahrung zur Seite steht. Als erste Amtshandlung nahm Kobza Miriam Wegener als Neumitglied im Verein auf. In einer kurzen Antrittsrede offerierte er sein Konzept für 2017. „Unser Schwerpunkt bleibt die Mitgliederwerbung weshalb wir das Sommercamp auf zwei Wochen ausweiten, ein Hobbyturnier ausschreiben und eine Clubmeisterschaft für die Jugend organisieren wollen – wir müssen aktiver werden, auch bei der Beteiligung an Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen, ich brauche die Unterstützung aller“.

Ein Höhepunkt während der Versammlung ist die Verleihung des Ailinger Ehrenbriefs an ein Mitglied des Vereins gewesen. Diese Auszeichnung hat Siegfried Bareth überreicht bekommen, der sich gerade auf die Deutsche Meisterschaft der 90-Jährigen vorbereitet. Seit 35 Jahren ist er Mitglied im TCA, stand 50 Mal auf dem Siegerpodest bei internationalen Turnieren, holte zweimal Bronze bei Europameisterschaften und gehört seit 2008 zur Tennisnationalmannschaft 80+. Bareth sei ein Vorbild und habe als Aushängeschild des Vereins Ailingen weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht. Deshalb verdiene er die Ehrung der Gemeinde in besonderem Maße, lobte Ortsvorsteher Georg Schellinger und überreichte unter dem Beifall der Versammelten die Urkunde.

Der Verein

Der Tennis Club Ailingen (TCA) ist einer unter dem Dachverband der TSG Ailingen agierenden Vereine. Dem TCA gehören derzeit rund 200 Mitglieder an, die sich in 120 Aktive, 50 Passive und 30 Jugendliche aufschlüsseln. Einst beim Schulzentrum mit zwei Hartplätzen begonnen, stehen den Spielern heute neun Sand-Tennisplätze, eine Ballwand, ein eigenes Clubhaus und eine Grillstelle zur Verfügung. Im Spielbetrieb agieren derzeit acht Mannschaften und zwei Hobbyteams, die von vier Trainern mit C-Lizenz und Dank eines Kooperationsvertrages zusätzlich durch die Tennisschule "Power the Ball" betreut werden. Kapazitäten für neue Mitglieder sind vorhanden, Aufnahmen sind ab etwa sechs Jahren in jeder Altersklasse möglich. Erstkontakt ist unter der Telefonnummer 0 75 41/5 63 40 möglich; zudem per E-Mail: info@tsg-ailingen.de; außerdem per E-Mail bei der stellvertretenden Vorsitzenden Evi Geisler: evi.geisler@icloud.com (kan)