Friedrichshafen Metzgerei Amann statt Otto's Wurstbraterei auf Wochenmarkt

Der Efrizweiler Traditions-Wurststand auf dem Häfler Wochenmarkt macht Pause. Zurzeit gibt's übergangsweise Currywurst und Rote von der Metzgerei Amann. Viele fragen sich: Wann kommt Otto zurück?

Friedrichshafen (asa) „Wo ist Otto?“ Diese Frage stellen sich derzeit viele Freitagsmarktbesucher. Gemeint ist Otto’s Wurstbraterei. Otto ist Kult. Ein Wochenmarktbesuch ohne ein „Curry rot“, „Curry weiß“ oder eine „Rote“ bei Otto – undenkbar. Dafür stellt man sich gerne auch mal zehn Minuten in der Schlange an. Doch dort, wo sonst der Wagen von Otto’s Wurtbraterei steht, brät seit ein paar Wochen die Meckenbeurer Metzgerei Amann Würste. „Es stimmt, wir machen gerade Pause“, sagt Helmut Ott auf Anfrage, der 35 Jahre lang Chef von Ottos Wurstbraterei war, bevor er das Geschäft vor zehn Jahren an seinen Sohn Martin und dessen Ehefrau Beate übergeben hat. Aus gesundheitlichen Gründen könne man den Stand derzeit nicht betreiben, sagt Helmut Ott. Er hofft, dass es in zwei, drei Wochen wieder weitergeht. In der Zwischenzeit versorgt die Meckenbeurer Metzgerei Amann die Marktbesucher mit Brat- und Currywurst. Seitens der Stadtverwaltung, die für die Markthändler zuständig ist, bestätigt Sprecherin Andrea Kreuzer, dass es bei der bestehenden Regelung für Otto’s Wurstbraterei bleibt.

Namensgeber der Kult-Wurstbraterei aus Efrizweiler war einst der Großvater von Martin Ott: Otto Ott. Dieser verkaufte bereits beim ersten Seehasenfest 1949 die ersten Würste. „Seither beziehen wir unsere Würste von der Fischbacher Metzgerei Bommer“, sagt Helmut Ott. Und so soll es auch bleiben. Otto’s Wurstbraterei ist auf den Wochenmarkten (Dienstag und Freitag) in Friedrichshafen, Immenstaad (Mittwoch) und Markdorf (Donnerstag) vertreten, außerdem auf dem Seehasenfest, dem Häfler Weihnachtsmarkt und auf Jahrmärkten und Fasnetsveranstaltungen.