Friedrichshafen Messerstecherei: Zweites Opfer bestätigt Messerangriff

Ein 23-Jähriger sagt am dritten Verhandlungstag vor Gericht aus. Es geht um eine Messerstecherei auf dem Parkplatz gegenüber der Feuerwache.

Am dritten Verhandlungstag wegen der Messerstecherei auf dem Parkplatz gegenüber der Feuerwache Friedrichshafen stand die Aussage des zweiten, durch drei Messerstiche verletzten Opfers im Mittelpunkt, das einige neue Details berichtete. Der 23-Jährige bestätigte am Montag weitestgehend die Aussage des 24-Jährigen, der Hauptziel der Attacke der beiden 23 und 27 Jahre alten Brüder war, die von einem 26-Jährigen begleitet wurde. Direkt nach der Tat war er bei Vernehmung der Polizei zunächst sehr zurückhaltend gewesen, vermutlich um nicht als "Verräter" zu gelten, wie der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer formulierte, und aus Sorge um seine Familie, wie der Zeuge selbst sagte. Die Brüder sind vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg angeklagt wegen gemeinschaftlich versuchtem Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, der 26-jährige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 23-jährige Zeuge berichtete, wie der 24-Jährige, der ebenfalls weiter befragt wurde, dass sich die Beteiligten alle sehr gut kannten. Das Ganze vor dem Hintergrund von ehemaligen Black-Jackets-Mitgliedschaften. Die beiden Verletzten des Messerangriffs gehören beide zu einem Freundeskreis, der sich selber "Shisha Rapper" nennt. Dass es am Tag vor dem Messerangriff eine Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und einem Freund der Brüder vor einer Häfler Disco gegeben hatte, wusste der 23-Jährige. Er war selbst in der Disco, allerdings nicht bei der Auseinandersetzung dabei, wie er aussagte. Er bestätigte auch, dass es anschließend bei den "Shisha Rappern" über Kurznachrichten eine martialische Diskussion darüber gab, wie man auf die Vorwürfe des angeklagten jüngeren Bruders, der 24-Jährige haben seinen Bruder schlecht gemacht, reagieren sollte.

Von "Knochen brechen" und Abschlachten" ist da die Rede. Am Montag meinte er dazu: "Wir haben relativen Blödsinn geschrieben... Die Nachrichten waren so nicht gemeint." Schon der Name "Shisha Rapper" sei ironisch. Zudem hätten sich die beiden am Discostreit Beteiligten ja wieder vertragen und es sollte noch ein abschließend klärendes Gespräch geben.

Am Tattag habe man sich "zum Rauchen" und Quatschen auf jenem Parkplatz zu viert getroffen, zwischen 20/21 Uhr bis zu dem Vorfall gegen 22 Uhr. Ein Verwandter des 24-Jährigen sei vor dem Angriff bereits nach Hause gegangen, wie die 24-jährigen und 23-jährigen Zeugen berichteten, was der Mutmaßung der Verteidigung widerspricht, die dort versammelte Gruppe könnte die Brüder erwartet haben.

Der 23-Jährige berichtete, dass der jüngere Bruder beim ersten Angriff mit den Fäusten auch einen Teleskopschlagstock eingesetzt habe. Er sei bei der Auseinandersetzung zunächst vom 26-Jährigen von hinten festgehalten worden. Schließlich habe er sich befreit und versucht, an den Schlagstock zu kommen. Vermutlich unabsichtlich sei er dabei getroffen worden, wobei sein Nasenbein brach. Anschließend habe er den Schlagstock ergriffen und auf eine Wiese geworfen – die Polizei hat ihn allerdings nicht gefunden.

Nachdem ein anderer Anwesender und er die Brüder kurz von dem 24-jährigen Opfer abgebracht hatten, seien die Brüder wieder zu zweit auf ihr Opfer losgegangen, wobei der jüngere Bruder mit einem Messer von hinten auf das Opfer eingestochen habe, das der ältere Bruder festhielt, während der 23-Jährige zunächst erneut von dem 26-Jährigen festgehalten worden sein soll. Als er freikam und den 24-Jährigen wegziehen wollte, sei er von zwei Stichen im Oberarm getroffen worden sowie einem sieben Zentimeter tiefen Stich im Oberkörper im Bereich der Lunge. Mit dem Arm hat der 23-Jährige wegen des Taubheitsgefühls bis heute Probleme.