Friedrichshafen Messerstecherei: Kein Angriff sondern Notwehr

Im Prozess gegen zwei Brüder wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags und Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft zehn Jahre und drei Monate beziehungsweise neun Jahre und neun Monate Haft gefordert. Die Verteidiger foderten Freispruch. Urteilsverkündung ist am 12. Juli.

Erste Staatsanwältin Christine Weiss hat am Montag im Prozess gegen zwei 23 und 27 Jahre alten Brüder wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags an einem 24-Jährigen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung an einem 23-Jährigen für den jüngeren Angeklagten zehn Jahre und drei Monate Haft gefordert und für den älteren neun Jahre und neun Monate Haft.

Deren Verteidiger Uwe Böhm und Daniel Mahler verlangten dagegen Freisprüche. Für einen 26-jährigen Angeklagten forderte Weiss ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung. Das Plädoyer seines Verteidigers, Achim Ziegler, steht noch aus. Der Nebenklägeranwalt Gerd Pokrop, der die beiden am Abend des 19. September 2016 vor der Häfler Feuerwache mit Messerstichen verletzten "Shisha Rapper" vertritt, reichte zudem zivilrechtliche Ansprüche für den 23-Jährigen gegen den jüngeren Bruder in Höhe von rund 12 900 Euro ein. Urteilsverkündung ist am 12. Juli.

Nachdem am Morgen ein Kripobeamter als vermeintlich letzter Zeuge befragt worden war, erklärte sich der 27-Jährige bereit, eine Aussage zu machen, anschließend auch sein jüngerer Bruder, der laut dem 27-Jährigen früher kein Black Jackets-Mitglied war, wie er, sondern kurzzeitig bei der nicht mehr existierenden Lake Constanze Crew, Supporter der Hells Angels. Dieses Streetgang-/Rocker-Subkultur-Gehabe haben sowohl Opfer als auch Angeklagte nicht ganz abgelegt, wie Hermann Assfalg, psychologischer Gutachter für den jüngeren Angeklagten, und die Anwälte feststellten.

Nach Darstellung der Brüder wollte man am Abend des 19. September 2016 kurzfristig ein klärendes Gespräch suchen, zu dem es keine Verabredung gab. Es ging nach Aussage des Jüngeren um seine Konversation per Smartphone mit dem später mit einem Messer verletzten 24-Jährigen "Shisha Rapper". Dabei ging es um ein vermeintlich korrektes Verhalten von Freunden, die Kontakte zu Ex-Freundinnen des anderen haben. Der ältere Bruder soll erst an jenem Abend kurz vor der Auseinandersetzung davon erfahren haben, als er sich mit dem Jüngeren und dem Mitangeklagten traf.

Der jüngere Bruder habe zufällig kurz zuvor die "Shisha Rapper" gegenüber der Feuerwache gesehen. Er schlug vor, hinzufahren. Dort angekommen sei der 24-jährige "Shisha Rapper" auf den älteren Bruder losgegangen. "Er ist zum Handeln verdammt", formulierte Daniel Mahler über den 24-Jährigen. So etwas wie einen Schlagstock habe der 23-jährige "Shisha Rapper" zuerst benutzt, erklärten die Brüder und der 23-Jährige habe mit einem Messer ihren 26-Jährigen Begleiter bedroht, der es ihm aber abnahm, so der jüngere Bruder.

Der 26-Jährige machte allerdings keine Aussage. Als der jüngere Bruder den Ruf "Messer" hörte, habe er sein Klappmesser hervorgeholt und versucht, den 24-jährigen "Shisha Rapper" außer Gefecht zu setzen, damit er von seinem Bruder ablässt. Anschließend habe ihn der 23-jährige "Shisha Rapper" angegriffen und er sich nur verteidigt. Alles also Notwehr.