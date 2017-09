Friedrichshafen/Kressbronn/Ravensburg Messerattacke nach dem Discobesuch

22-jähriger Mann aus Friedrichshafen steht wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor dem Ravensburger Landgericht.

Friedrichshafen/Kressbronn/Ravensburg – Es war eine schmutzige und gewalttätige Heimfahrt nach dem Discobesuch in der Nähe von Bregenz: Nachdem er sich zweimal im Großraumtaxi übergeben und den Fahrer mit einem Klappmesser bedroht hatte, stach ein 22-jähriger Mann aus Friedrichshafen beim Halt in Kressbronn einem Mitfahrer mit dem Messer in den Hals. „Ich habe ihn abgestochen“, soll er hinterher gerufen haben, heißt es in der Anklage. Jetzt steht er wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor dem Ravensburger Landgericht.

Dass es in der sogenannten Heiligen Nacht vom 24. auf 25. Dezember immer wieder unfriedlich zugeht, zumal unter Alkoholeinfluss, ist nichts Neues. Auch die Heimfahrt im Taxi mit sieben bis acht Personen nach dem Besuch einer Vorarlberger Disco (Motto: „man setzt sich hier für ein gemeinschaftliches und nützliches Ambiente ein…“) eskalierte schwer und endete bei Kressbronn blutig. Nach der Verunreinigung des Taxis soll der Angeklagte den Taxifahrer mit einem Klappmesser (Klingenlänge 10 bis 15 cm) bedroht haben. Und als der folgende Streit um die Kostenübernahme eskalierte, soll er einen Mitfahrer in den Hals gestochen haben. Das blutige Messer in den Hand soll er gerufen haben: „Ich habe wirklich zugestoßen. Ich habe ihn abgestochen.“ Das Opfer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Der Täter wurde erst Tage später, am 30. Dezember, verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. In Hand- und Fußfesseln wurde er gestern ins Landgericht gebracht. Nach der Verlesung der Anklage durch Oberstaatsanwalt Peter Vobiller wies der Vorsitzende Richter der fünfköpfigen Schwurgerichtskammer, Matthias Geiser, darauf hin, dass eine Verurteilung wegen Mordversuchs möglich sei, sollten sich Tatmerkmale der Heimtücke oder niedrige Beweggründe erweisen. In beiden Fällen müsste der Mann mit einer langjährigen Haftstrafe rechnen. Bis zu einem Urteil können allerdings noch Wochen vergehen. Für die Verhandlung sind Termine bis zum 15. Dezember vorgesehen. Neben einer Reihe von Zeugen und einem Gerichtsmediziner soll ein psychiatrisches Gutachten Aufschluss über die Schuldfähigkeit geben. Gestern wollte sich der Angeklagte weder zur Person noch den Tatvorwürfen äußern, „vorläufig“, wie sein Verteidiger Uwe Böhm (Ulm) sagte. Fortsetzung am 11. September.