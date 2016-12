Friedrichshafen/Kressbronn/Meckenbeuren Messerattacke im Taxi, Küchenbrand, verletzte Polizisten: Das ist die Weihnachtsbilanz der Polizei in Friedrichshafen

Für Ärger sorgten ein Schläger in einer Disko und ein Messerstecher, der flüchtete. Ansonsten blieb es weitesgehend ruhig für die Häfler Polizei am Weihnachtswochenende.

Am vergangenen Wochenende gab es laut Polizeibericht zwei größere Vorfälle. Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr soll ein Unbekannter einen Mann mit einem Messer am Hals verletzt haben. Nach Angaben der Polizei fuhren die beiden Männer gemeinsam mit weiteren Personen in einem Großraumtaxi von Bregenz über Lindau nach Kressbronn. Während der Fahrt kam es zwischen den Fahrgästen zu Streit. Als ein Fahrgast in Kressbronn aussteigen wollte, schlug einer der Mitfahrer dem anderen mit der Faust ins Gesicht. Außerdem zückte er ein Messer und verletzte sein Gegenüber im Bereich des Halses. Danach flüchtete der Täter. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos, so die Polizei. Die verletzte Person wurde ins Klinikum Friedrichshafen eingeliefert.

Zu einer weiteren Gewalttat kam es nur wenige Stunden zuvor in einer Disko in der Friedrichshafener Anton-Sommer-Straße. Die Polizei ermittelte wegen einer Körperverletzung. Dabei wurde sie immer wieder von einem 22-Jährigen gestört, der die Beamten fortlaufend beleidigte. Die Polizisten wollten ihn in Gewahrsam nehmen und auf das Häfler Revier bringen, doch der Mann wehrte sich nach Angaben der Polizei so stark, dass zwei Polizisten verletzt wurden. Schließlich landete der "deutlich alkoholisierte" junge Mann doch noch in der Zelle. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.

Küchenbrand und Unfall

Für ein Ehepaar aus Meckenbeuren endete das Weihnachtsessen am Sonntagmittag mit einer zerstörten Küche. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei wurden gegen 11.40 Uhr in die Berblingerstraße gerufen, weil dort eine Küche brannte. Wie die Polizei berichtet, hatte sich beim Zubereiten des Weihnachtsessens ein mit Öl gefüllter Kochtopf entzündet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro. Das Ehepaar hatte Glück im Unglück – und blieb bei dem Brand unverletzt.

An Heiligabend kam eine 56-jährige Autofahrerin mit dem Schrecken und einem ordentlichen Blechschaden davon. Sie fuhr gegen 9 Uhr in den Kreisverkehr Ittenhauser/Bodenseestraße und krachte dort gegen einen Findling, der auf der Verkehrsinsel steht. Durch den Aufprall wurde der Passat erheblich beschädigt, berichtet die Polizei. Ursächlich für das Unfallgeschehen könnte nach Angaben der Beamten eine medizinische Ursache sein. Da die Verursacherin keinerlei Erinnerung an den Zusammenstoß hat und möglicherweise bereits vor dem Unfall durch ihre Fahrweise auffiel, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel.: 07541/7013104) in Verbindung zu setzen. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Die Bilanz

Für die Polizei war das Weihnachtswochenende wie jedes andere auch. "Es gab nichts, was es sonst nicht gibt", erklärt ein Polizeisprecher am Montagmittag gegenüber dem SÜDKURIER.