Friedrichshafen Messerangriff vor Feuerwache: Zeuge bestätigt Version der Opfer

Eine Bestätigung der Angaben der beiden Opfer brachte der fünfte Verhandlungstag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg im Prozess gegen zwei Brüder, 23 und 27 Jahre alt, wegen gemeinschaftlich versuchten Totschlags und einen 26-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 25-jähriger Zeuge, der zu der Gruppe gehört, die sich "Shisha Rapper" nannte, bestätigte am Montag weitgehend das Geschehen.

Der Zeuge selbst war zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung am Abend des 19. September 2016 allerdings nicht mehr auf dem Parkplatz gegenüber der Häfler Feuerwehr anwesend, sondern kurz zuvor nach Hause gefahren. Seine Aussage war dennoch insofern von großer Relevanz, weil er bei der Auseinandersetzung in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2016 dabei war, aus der heraus die Situation am nächsten Abend eskalierte. Er bestätigte in seiner Befragung die Version des 24-Jährigen, der später Hauptziel des Angriffs der beiden Brüder gewesen sein soll, und dessen 23-jährigen Freundes, der ebenfalls mit Messerstichen verletzt wurde. Hintergrund waren wohl die Geschichten um die Ex-Freundinnen, allerdings sagte der Zeuge, dass dies für ihn, einen der Betroffenen, nicht mehr von Bedeutung war, vor Jahren allerdings zum Bruch gute Bekanntschaften bzw. Freundschaften zwischen verschiedenen Beteiligten gesorgt habe. Hintergrund ist die "Black Jackets"-Vergangenheit. Nicht ganz auszuschließen ist deshalb auch ein Streetgang-Auseinandersetzung, denn die Beteiligten haben offenbar immer noch Kontakt zur Szene. Der 25-jährige Zeuge sagte jedoch aus, dass ihm nicht bekannt sei, dass es in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2016 zwei weitere Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der Gruppe der "Shisha Rapper" und anderen Gruppen gegeben habe, unter anderem möglicherweise mit den "Osmanen Germania".

Er wusste ebenfalls nichts von einem Wunsch für ein Vermittlungsgespräch mit dem Chef der "Osmanen Germania" und einer Nachfrage beim Betreiber des Disko wegen der Videoüberwachung, um die der 24-Jährige "Shisha Rapper" den 34-Jährigen gebeten haben soll. Dieser war in der Nacht in der Disco und am Abend der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz. Die Rolle des 34-Jährigen, der am Morgen des fünften Verhandlungstages weiter vernommen wurde, ist weiter unklar. Der 34-Jährige hatte ausgesagt, auf dem Parkplatz versucht zu haben, die Streitenden auseinandergehalten zu haben. Die drei "Shisha Rapper" warfen ihm laut Aussage des 25-jährigen Zeugen später vor, zu wenig getan zu haben. Der 25-Jährige berichtete auch, der 34-Jährige sei anschließend dagegen gewesen, mit der Polizei zu reden. Es sei zwar üblich, Differenzen unter sich zu klären, aber, so der Zeuge: "Für mich ist da eine Grenze überschritten." Es gehe ja nicht um eine gebrochene Nase, sondern um einen Messerangriff.

Wenig neue Erkenntnisse brachten die Befragungen von drei Feuerwehrleuten und einer Anwohnerin, die den Streit auf dem Parkplatz nur teilweise mitbekamen und wegen der Dunkelheit, um 22 Uhr herum, keine Personen erkennen konnten. Auch zwei Ermittler und eine Kriminaltechnikerin konnten zum Tatabend nichts wesentlich Neues berichten.