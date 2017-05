Friedrichshafen Merianschule: Großes Fest zum Ende der Projektwoche

Die Merianschule beendete die Projektwoche "Eine Welt" mit einem Fest für Schüler, Lehrer, Eltern und Nachbarn.

Friedrichshafen (rac) "Eine Welt" lautete das Motto einer Projektwoche an der Merianschule. Am Freitag feierten Schüler, Eltern, Lehrer und Nachbarn den Abschluss mit einem Schulfest. Gleich in mehreren Sprachen begrüßte Konrektorin Gabriele Biegert zusammen mit Schülern die Gäste im Schulhof. "Die Schüler sind unsere Hauptakteure", sagte Biegert und eröffnete das Bühnenprogramm mit afrikanischen Trommeln, Tanz, Gesang des Unterstufenchors und Hip-Hop. Mit bunten Fähnchen zu den unterschiedlichen Ländern und dem Lied "In Paule Puhmanns Paddelboot" sorgten die Jüngsten für gute Stimmung.

Rektor Steffen Rooschüz erinnerte an die ersten Menschen, die als Astronauten die Welt vom Mond aus sahen. "Sie beschrieben einen kleinen, wunderschönen Planeten, der von oben sehr verletzlich aussieht. Von da oben sieht man keine Grenzen." Genauso verstehe sich auch die Merianschule. "In diesem Sinne wollen wir die Schönheit und Vielfalt der Kinder und Jugendlichen weiterentwickeln und weiterbilden", sagte Rooschüz. Und auch dabei würden Grenzen keine Rolle spielen. "In unserer Vielfalt sind wir alle aufeinander angewiesen."

Bereits im Vorfeld der Projektwoche konnten sich die Schüler informieren und sich für eine Wunsch-Arbeitsgruppen entscheiden. In der Gruppe "Unsere Erde" bastelte jedes Kind einen Globus aus Pappmache. Auf einer Landkarte ordneten sie jedem Kontinent die speziellen Tiere und Menschen zu. Außerdem lernten sie dazu jeweils Musik, Tänze, Instrumente und Geschichten kennen. Eine andere Gruppe beschäftigte sich mit besonderen Bauwerken. Die Schüler recherchierten dazu im Internet und bauten mit viel Fantasie das Two World Trade Center und die Lagunenstadt Burano nach. Die Kinder beschäftigten sich mit den Religionen dieser Welt, kochten landestypische Spezialitäten und besuchten den Weltladen.

Beim Schulfest konnten sich die Eltern die Ergebnisse anschauen. Für die Schüler lief das Projekt noch weiter. An verschiedenen Stationen falteten sie zum Beispiel Häuser aus Papier, legten chinesische Tangrame, bastelten ein französisches Becherspiel und ließen sich ein Tattoo malen.