Friedrichshafen Menschen am See: Handarbeit mit leckerem Lohn

Menschen am See: Handarbeit mit leckerem Lohn

Sabrina und Roberto Martinez bringen ein Stück ihrer südspanischen Heimat nach Friedrichshafen.

Roberto Martinez (41) aus Fischbach ist, wie er selbst sagt, "ein typisches spanisches Gastarbeiterkind". 1972 kamen seine Eltern Mariano und Antonia aus Freila, einem kleinen Dorf in der südspanischen Provinz Granada an den Bodensee. "Jedes Jahr sind wir einige Wochen mit dem Auto nach Freila gefahren", erinnert er sich, "schon als Kind habe ich dort die Olivenernte meines Opas erlebt."

Für Martinez war die Erntezeit in dem 900-Einwohner-Dorf ein großes Abenteuer. Die Männer der Familie bearbeiteten die Bäume, manche klopften mit Stöcken die Oliven von den Zweigen, die anderen bewegten die großen Netze, die unter den Bäumen ausgebreitet wurden, um die grünen Picual-Oliven einzusammeln.

"Die Frauen befreiten die Oliven von den Blättern, dann wurden sie in Mehlsäcke gefüllt und mit dem Esel in die Fabrik im Dorf gebracht, wo sie zu Öl gepresst werden", erinnert sich Martinez. Zwischendurch ein gemeinsames Picknick mit Tortillas, Salami, Oliven. Die Dorfbewohner wollten schon früh ihr kostbares Öl nicht mehr an den Großhandel verscherbeln, gründeten in den 1950er Jahren eine Genossenschaft.

Als der Großvater starb, übernahm Vater Mariano, der nach 20 Jahren wieder mit seiner Frau in die andalusische Heimat zurückgekehrt ist, die Olivenbäume. Bis vor drei Jahren fuhr Roberto Martinez, der als Projektleiter bei ZF arbeitet, jeden Winter nach Freila, um zu helfen. "Wir benutzen mittlerweile zwar Geräte, wie einen Rüttler, und bringen die Oliven mit dem Hänger in die Fabrik, doch vieles ist immer noch Handarbeit. Mein Vater beklebt jede einzelne Flasche selbst mit einer Etikette", erklärt Martinez.

Der Projektleiter brachte immer einige Kanister Öl nach Friedrichshafen mit. "Irgendwann fragten mich Freunde, ob sie auch Öl bekommen könnten", sagt er. Was zunächst ein Freundschaftsdienst war, wurde schließlich zum angemeldeten Nebengewerbe: Feinkost Martinez.

Den entscheidenden Anstoß, den Verkauf von Olivenöl zu einem kleinen, aber feinen Feinkost-Handel auszuweiten, gab Martinez Frau Sabrina. Die Bank-Betriebswirtin riet ihm, verschiedene Verpackungsgrößen anzubieten, gab das Öl in zwei Hofläden, verkaufte es zuhause. Irgendwann wurde TV-Koch Helmut Feuerlein darauf aufmerksam. "Die Nachfrage ist explodiert", erzählt Sabrina Martinez, "und wir haben das Angebot auf Oliven erweitert, mal sehen, was noch kommt."

Rund vier Mal im Jahr fliegen die beiden Häfler mit Töchterchen Sofia (2) nach Südspanien, besuchen Fabriken und sprechen mit lokalen Händlern, um sich persönlich von der Qualität der Waren zu überzeugen. Doch vorerst soll der Feinkost-Handel ein Nebengewerbe bleiben. "Es macht so viel Spaß, ein Stück von meiner zweiten Heimat an den See zu bringen", sagt Roberto Martinez, "und es macht meine spanischen Landsleute unglaublich stolz."

