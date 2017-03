Friedrichshafen Mehrere städtische Projekte im Fokus

Drei Ausschüsse des Friedrichshafener Gemeinderats tagen nächste Woche.

Der Technische Ausschuss tagt laut Mitteilung der Stadtverwaltung am Dienstag, 7. März, ab 16 Uhr öffentlich im Technischen Rathaus (Charlottenstraße 12). Es werde beim Thema Stadtbahnhof vor allem um dessen Modernisierung gehen. Des Weiteren sollen Aufträge zur Umgestaltung der Außenanlagen der neuen Ailinger Sporthalle vergeben werden. Zudem geht es um Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Pfatthaagäcker II (Ettenkirch), um Straßenbauarbeiten für den Friedrichshafener Veloring und um Trockenbauarbeiten für das neue Sportbad. Außerdem auf der Tagesordnung: Bebauungsplan „Allmannsweiler Südost“; ein Antrag der Fraktion B 90/Grüne zur Barrierefreiheit am Stadtbahnhof; Wohnraum in Friedrichshafen; Änderungen an der geplanten Fußgänger-/Radbrücke über die Eckenerstraße; Rückbau/Altlastensanierung im Fallenbrunnen.

Der Kultur- und Sozialausschuss berät am Mittwoch, 8. März, ab 16 Uhr öffentlich im großen Sitzungssaal des Rathauses über die Neugestaltung der Sportförderrichtlinien. Außerdem werde die Professionalisierung des Betriebes des Kulturhauses Caserne und die Gründung einer Kulturhaus Caserne gemeinnützige GmbH thematisiert.

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss soll am Montag, 6. März, in öffentlicher Sitzung über den Austausch von Netzwerkkomponenten der Stadtverwaltung entscheiden. Die Liefer- und Dienstleistungen wurden EU-weit ausgeschrieben. Beginn ist um 16 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Informationen im Internet: www.sitzungsdienst.friedrichshafen.de