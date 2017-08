Friedrichshafen Mehr regionale Eier verkauft

Das Insektizid Fipronil treibt Käufer in heimische Hofläden, um regionale Eier zu bekommen. Viele Bauern freuen sich über die neue Kundschaft, doch manche sind auch skeptisch.

Friedrichshafen – Weil mehrere Millionen Eier von Supermarkt-Ketten mit dem giftigen Pflanzenschutzmittel Fipronil belastet sind, ist die Nachfrage nach regionalen Eiern groß. Hört man sich bei den Besitzern der heimischen Hofläden um, gehen die Meinungen über diese Entwicklung jedoch auseinander. Nicht alle freuen sich über den Neuzugang an Supermarkt-Kunden.

Biobauer Ekkehard Wolpold vom Bauernhof Schätzlesruh hält selber keine Hühner. Er kauft die Eier für seinen Laden aus Aulendorf vom Geflügelhof Rothäusle zu. Nach eigenen Angaben kennt Wolpold die Besitzerin des Geflügelhofs persönlich, ansonsten würde er die Eier nicht anbieten. "Vertrauen ist ganz wichtig", erklärt der Bauer. In Aulendorf haben die Hennen Freilauf, weswegen nicht viel Desinfektion nötig sei, fährt Wolpold fort. In seinem Hofladen ist das Interesse an Eiern aus regionaler Erzeugung angestiegen. Es kommen Kunden vorbei, die sonst zum Supermarkt gehen. Wolpold kritisiert, dass die Produktionen in der Massenherstellung undurchsichtig sind. So stammen die Eier der Discounter aus "riesengroßen Firmen, die bloß noch Eier in Fabriken produzieren". Diese wirtschaftliche Überlegung der Massenproduktion in der Landwirtschaft verwirft Wolpold als tödlich und verlangt eine politische Regelung. Für sich selbst hat er bereits vor 30 Jahren entschieden, dass es so nicht weitergeht, und hat auf Bio umgestellt. "Mir ist es wichtig und ich bin ehrlich", sagt Wolpold.

Martin Baur betreibt den Hofladen Ländisch Gut in der Teuringer Straße und gibt ebenfalls an, dass die Verkaufszahlen regionaler Eier angestiegen sind. Auf den plötzlichen Ansturm von Neukunden reagiert er allerdings mit Unverständnis: "Der kleine Bauer vor Ort soll Eier für alle haben." Besonders ärgerlich findet er dabei, dass seine Neukunden normalerweise bei Aldi und Lidl die günstigsten Eier kaufen und lediglich wegen des Fipronil-Skandals seinen Hof stürmen. Dass Leute förmlich die Werbung der Discounter studieren und jeden Cent einsparen möchten, stimmt Martin Baur skeptisch. Auch die Erwartung der Käufer, das ganze Jahr über Eier kaufen zu können, kann er nicht nachvollziehen. Er bezieht seine Eier von einem Hühnerhof im Bodenseekreis und erläutert: "Je natürlicher die Hühner gehalten werden, desto weniger Eier legen sie im Winter. Aber gerade an Weihnachten wollen die Leute noch mehr Eier als sonst." Könne er der Nachfrage nicht nachkommen, verlegen seine Kunden ihren Einkauf auf den Supermarkt. Doch nun, zu Zeiten des Fipronil-Skandals, bemerkt Baur ernüchtert, dass die Leute plötzlich drei Wochen lang ohne Eier auskommen können.

Hubert Knoblauch in Berg bietet in seinem Hofladen Eier von eigenen Hennen zum Verkauf an. Bei ihm ist der Neuzugang dermaßen groß, dass er nicht mehr genügend Eier zur Verfügung hat. Zwar sieht Knoblauch die aufkommende Nachfrage positiv und bemüht sich, seine Produktion auszudehnen. Doch trotz Zusammenarbeit mit anderen Anbietern gelingt es ihm nicht, die Nachfrage zu erfüllen. Den Fipronil-Skandal sieht der Bauer als Chance zur Rückbesinnung auf regionale Produkte. Knoblauch hofft, auch in Zukunft mehr Kunden zu haben.

Stefanie Blinka in Raderach hat ebenfalls eigene Hennen. Mittlerweile habe das Interesse an regionalen Eiern zwar wieder nachgelassen, doch in den vergangenen beiden Wochen sei die Hölle los gewesen. "Ich bin froh, wenn ich die Eier verkauft kriege", freut sie sich. Außerdem hofft auch Blinka, dass ihr einige Neukunden erhalten bleiben. In den letzten Jahren habe sich schon abgezeichnet, dass Kunden mehr Wert auf regionale Produkte legen. Hinsichtlich der Angst vor Eiern, die mit Fipronil belastet sind, bekommt Stefanie Blinka viele Fragen, was sie selbst gegen die Milben tue. Sie arbeitet mit einem natürlichen Produkt, das sich Kieselgur nennt. Dieses streut sie in das Sandbad der Hühner ein und die Milben gehen kaputt. "Es ist ein natürliches Mittel und keine Chemiekeule", erklärt Blinka. Ihr Hof sticht vor allem durch die Besonderheit hervor, dass Patenschaften für Hühner angeboten werden. Bezahlt man für insgesamt ein Jahr die Kosten für ein Huhn, bekommt der Kunde im Gegenzug wöchentlich Eier von diesem Huhn. Für 2017 haben bereits alle Hennen einen Paten gefunden. Diese Tatsache zeigt, wie wichtig den Menschen die Gewissheit ist, dass die Eier von gesunden Hühnern stammen.