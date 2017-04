Friedrichshafen Mehr Lebensraum für Amphibien in Friedrichshafen

Eine Karte erfasst jetzt Kleingewässer sowie das Vorkommen von Laubfröschen und Gelbbauchunken in Friedrichshafen. Anhand dieser Daten sollen Pflegemaßnahmen umgesetzt werden.

Die Stadt Friedrichshafen hat 2016 ihre Kleingewässer und das Vorkommen ausgewählter Amphibienarten kartieren lassen. "Hintergrund war der Biodiversitäts-Check", sagte Tillmann Stottele, Abteilungsleiter Umwelt und Naturschutz, am Donnerstag in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Nachhaltigkeit.

Diese tierökologische Bestandsaufnahme war in den Jahren 2013 bis 2015 zur Fortschreibung der Stadtbiotopkartierung vorgenommen worden. Das Ergebnis lautete damals: Die Stadt Friedrichshafen hat eine besondere Schutzverantwortung für den Laubfrosch und die Gelbbauchunke. Beide Amphibienarten fallen unter den strengen Tierschutz und bevorzugen Kleingewässer als Lebensraum. Darunter fallen Tümpel, Teiche oder Weiher.

Ein Aktionsprogramm sollte auf Wunsch des Ausschusses ausgearbeitet werden. Grundlage dafür ist die Kartierung, die zwischen Mai und August 2016 erstellt und jetzt dem Gremium präsentiert wurde. Begleitet hat die Maßnahme Charlotte Waack. Sie war zunächst Praktikantin in der Abteilung Umwelt und Naturschutz. Dann schrieb sie ihre Masterarbeit über die Habitatqualität von neun Gewässerkomplexen in Friedrichshafen. Insgesamt wurden 59 Gewässerkomplexe erfasst. Diese bestehen aus einem bis 14 Kleingewässern. Der Laubfrosch wurde insbesondere in nördlichen Stadtgebieten nachgewiesen. Die Gelbbauchunke hält sich in Waldstücken in städtischen Randgebieten auf. Luftbilder halfen zwar dabei, diese Gebiete und die Gewässer zu lokalisieren. Finden mussten die Experten die Amphibien aber bei mehreren Begehungen, wie Charlotte Waack dem Gremium gestern berichtete.

Gerade der Laubfrosch zeigt sich überwiegend in der Dämmerung. Deshalb mussten sich die Mitarbeiter auf ihr Gehör verlassen: Das Männchen hat einen bestimmten Ruf. Ziel dieser Erfassung ist es, dass die Amphibien ein größeres Lebenspotenzial ausschöpfen können als bisher, sagte Abteilungsleiter Stottele. Pflegemaßnahmen der Kleingewässer sollen dies ermöglichen. Entsprechende Konzepte können auch dem Ökopunkte-Konto der Stadt zugutekommen. Außerdem zeigt die Kartierung bei geplanten Bauvorhaben frühzeitig potenzielle Konflikte auf.