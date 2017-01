Mehr Geld für die Häfler Sportvereine

Die Sportförderrichtlinien sollen neu gestaltet werden, doch das bringt nicht für alle Sportsfreunde Vorteile mit sich.

Zuletzt wurden die Richtlinien 2010 überarbeitet, nun steht rückwirkend zum 1. Januar eine Neugestaltung an. Die Verwaltung sieht einige Änderungen vor, die am 1. Februar öffentlich im Kultur-und Sozialausschuss vorberaten und final in der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. Februar abgestimmt werden sollen.