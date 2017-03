Friedrichshafen Mehr Ausweichparkplätze bei ZF-Werk 2

Die ZF Friedrichshafen AG erweitert die Parkplatzkapazitäten beim Werk 2. Während des Baus der B 31-neu sollen die Mitarbeiter die Ausweichparkplätze nutzen können.

Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Neben der Anmietung von vorerst 25 bestehenden Stellplätzen werden zusätzliche Stellplätze organisiert, die die Beschäftigten während des Baus der B 31-neu nutzen können. Der Neubau der B 31 tangiert am ZF-Werk 2 insgesamt 1250 Stellplätze, von denen 600 während der Bauphase entfallen. ZF hat bereits im vergangenen Jahr eine große Anzahl an Ersatzparkplätzen geschaffen, damit die Beschäftigten auch während der Bauzeit ihre Fahrzeuge möglichst werksnah abstellen können. Beispielsweise stehen den Mitarbeitern im Parkhaus Leutholdstraße mittlerweile 750 statt ursprünglich 500 Stellplätzen zur Verfügung, vom Parkplatz am Forschungs- und Entwicklungszentrum fährt ein Shuttlebus zum Werk 2.

Zusätzlich werden vorerst 25 Stellplätze auf dem Parkplatz der Zeppelin GmbH am Knotenpunkt Colsmanstraße in unmittelbarer Nähe zum Haupttor von Werk 2 angemietet. Weitere 250 Auto-Stellplätze werden auf einer Freifläche beim Werk 2 neu geschaffen. ZF wird dafür eine Freifläche des Siedlungswerks an der Waggershauser Straße pachten, die im Bedarfsfall auch noch eine Erweiterungsoption bietet. Den entsprechenden Pachtvertrag mit dem Siedlungswerk wird das Unternehmen noch in dieser Woche unterzeichnen, heißt es in der Mitteilung. Mit der Anlage der Stellplätze soll nach Vorliegen der Baugenehmigung voraussichtlich im Juni begonnen werden. „Damit haben wir in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichshafen dafür Sorge getragen, dass wir unseren Mitarbeitern während des Baus der B 31-neu genauso viele Stellplätze anbieten können wie vor dem Beginn der Bauarbeiten“, sagt Dirk Hanenberg, Leiter des ZF-Standorts Friedrichshafen.