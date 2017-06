Bodenseekreis Medizin-Campus Bodensee: Kein Wirtschaften um jeden Preis

Beim Jahresempfang des Medizin-Campus Bodensee hat Margot Käßmann eine packende Rede gehalten. Die Altbischöfin hält christliche Werte für hochaktuell und regt zum Nachdenken an.

Friedrichshafen – Einen Jahresempfang zur Jahresmitte richtete der Medizin-Campus Bodensee (MCB) am Dienstagabend aus. Der späte Termin hatte wohl vor allem mit dem vollen Terminkalender der Wunschkandidatin am Rednerpult zu tun: Margot Käßmann. Sie ist übrigens die erste Frau, die bei der traditionellen Veranstaltung im Klinikum Friedrichshafen den Festvortrag hielt. Das Warten hat sich gelohnt: Vor rund 200 Gästen präsentierte Luthers Botschafterin im Jahr des Reformationsjubiläums die zehn Gebote der Bibel als tauglichen, ja erstrebenswerten Wertekanon einer modernen, europäischen Gesellschaft. Altbischöfin Käßmann brachte dabei in ihrer gut 45-minütigen Rede das Kunststück fertig, ihr Publikum kurzweilig, unterhaltsam und mit einer ordentlichen Prise Humor zum Nachdenken über das anzuregen, was im Leben wirklich zählt.

Für MCB-Geschäftsführer Johannes Weindel gehört es zum Pflichtprogramm, beim Jahresempfang das Zählbare des Geschäftsjahres zu präsentieren. In einem launigen Interview mit Radiomoderator Thomas Bergert zeigte er sich zufrieden mit der Entwicklung des Klinikverbunds, der unter dem Dach des MCB die Krankenhäuser in Friedrichshafen, Tettnang und Weingarten vereint – "auch wenn wir noch nicht da sind, wo wir hin müssen", wie Weindel sagte. Trotz steigender Patientenzahlen sowohl stationär als in der ambulanten Behandlung schreibt derzeit nur das "Mutterhaus" Klinikum Friedrichshafen schwarze Zahlen. 2019, davon zeigte sich der Geschäftsführer überzeugt, werde die schwarze Null in jedem der drei Häuser erreicht sein.

Dabei verschwieg Weindel nicht, dass es von Jahr zu Jahr schwieriger werde, mit "hervorragender Medizin" auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Zwölf Kompetenzzentren hat der Klinikverbund gebildet, um medizinische Qualität zu sichern und von den Kassen vernünftig finanziert zu werden. Die Politik komme aber im Schnitt jedes Jahr mit zwei neuen Gesetzen um die Ecke, die langfristig planbares Handeln erschweren, meinte Weindel. Auf der Suche nach tragfähigen neuen Konzepten habe er in den vergangenen Jahren sicher neun von zehn Projekten wieder eingestampft, weil sie nicht funktioniert haben. "Aber wir müssen es versuchen, sonst kommen wir nicht weiter", erklärte Johannes Weindel.

Auf die Frage, welche drei Wünsche er an eine gute Fee richten würde, fiel dem Geschäftsführer sofort "cash, cash, cash" ein. Aber er brachte es dann doch auf einen anderen Dreiklang, adressiert an die Politik: "Lasst uns in Ruhe arbeiten", "gebt genug Geld ins System für bedürftige Menschen, und Kranke sind bedürftige Menschen" und "nehmt den wirtschaftlichen Druck von den Krankenhäusern, damit wir nicht in dieser Tretmühle, unter diesem Stress arbeiten müssen". Genau diese Form des geldgetriebenen Wirtschaftens hält Margot Käßmann für fatal, denn so gebe der Markt die Werte vor. "Was sind wir für eine Gesellschaft, die billig zum Großwert gemacht hat?", fragte sie. Statt "geiz ist geil" oder "selig sind die Schnäppchenjäger" sollte eine Gesellschaft mit allen wirtschaften – und nicht nur für wenige.

Käßmann plädierte dafür, in der heutigen Spaß- und Konsumgesellschaft öfter mal die Sinnfrage zu stellen und mehr auf Gemeinschaftskonzepte zu setzen. "Wir brauchen Kultur, Tradition und Rituale", sagte die prominenteste Pfarrerin im Land. Die Bibel liefere die Geschichten, aus denen die Menschen gemeinsame Werte entwickelt haben. Werden die nicht mehr gelebt, zerfalle eine Gesellschaft, warnte Margot Käßmann, für die die christlichen Werte hochaktuell sind – auch wenn zwei von drei Deutschen nicht mal mehr fünf der zehn Gebote aufsagen könnten.

Zur Person

Margot Käßmann ist evangelisch-lutherische Theologin und Pfarrerin, die in verschiedensten kirchlichen Leitungsfunktionen war, unter anderem Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages (1995 bis 1999), Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover (1999 bis 2010) und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (2009 bis 2010). Im Februar 2010 trat sie nach einer Trunkenheitsfahrt von Bischofsamt und EKD-Ratsvorsitz zurück. Seit dem 2012 ist sie "Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017" im Auftrag des Rates der EKD.