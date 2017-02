Friedrichshafen Medienhaus und Kiesel feiern Zehnjähriges mit vielfältigem Programm

Das Medienhaus am See und die Kultur im Kiesel feiern ihr zehnjähriges Bestehen im k42 in Friedrichsahfen. Zum Geburtstag Anfang März gibt es ein vielfältiges Programm, mit einem großen Familienfest als einer der Höhepunkte.

Friedrichshafen – Dass im Medienhaus am See sowie im Kiesel das geballte städtische Kulturangebot vertreten ist, zeigte sich beim Pressegespräch zur Vorstellung des Geburtstagsprogramms eindrücklich. Gleich sieben Verantwortliche berichteten da von den zur Feier des zehnjährigen Bestehens geplanten Aktionen. Kinderprogramm, Theater, Film, Musik, Literatur – jeder der Beteiligten trug seinen Teil zu den Veranstaltungen bei, die von 1. bis 10. März beweisen, dass Kiesel und Medienhaus ein Mittelpunkt des Häfler Kulturlebens sind. Natürlich wurde beim Gespräch auch noch einmal auf die Historie des Medienhauses seit seiner Eröffnung am 1. März 2007 geblickt. Es ist eine Erfolgsgeschichte, da waren sich alle einig.

Viel wichtiger war an diesem Vormittag jedoch die Vorstellung des anstehenden Programms. Es ist eine Mischung aus allen Arten von Kultur, konzentriert auf neun Veranstaltungstage. "Wir wollen innerhalb kurzer Zeit alle Genres abbilden, die auch sonst ihren Platz hier haben", sagte Claudia Engemann vom Kulturbüro.

So gibt es beispielsweise am Samstag, 4. März, ein großes Jubiläumsfest für die ganze Familie. Wie wichtig gerade junge Gäste für das Medienhaus sind, unterstrich Bürgermeister Andreas Köster: "Jedes Schulkind soll hier im Medienhaus Mitglied sein, das ist unser Ziel." Dank der Zeppelin-Stiftung kommen Mitglieder bis zum 21. Lebensjahr umsonst in den Genuss der Leistungen des Medienhauses. Zum Zehnjährigen gibt es für die Kleinen verschiedene Aktionen (siehe Infokasten).

Buchstäblich untrennbar mit dem Medienhaus verbunden ist der Kiesel. Bespielt wird er vor allem vom Kulturbüro, dessen Leiter Winfried Neumann lobte: "Er passt ideal in unser Veranstaltungskonzept und bietet viele Möglichkeiten." Die sollen auch zum Geburtstag wieder ausgenutzt werden. Die angebotenen Veranstaltungen greifen die Historie des Hauses teilweise selbst auf. Etwa das Klavierkonzert von Yojo Christen und Alexander Wagner am 5. März: "Sie waren schon 2008 da, als ganz junge Künstler, jetzt wollen wir mal schauen, wie sie sich seither entwickelt haben", sagte Neumann. Komponist Franz Hummel hat für die beiden zum Geburtstag extra ein vierhändiges Stück, ein "Medienhaus-Rondo", geschrieben.

Ebenfalls einen Rückblick zeigt das "Best of" der Filmtage am 6. März: "Wir präsentieren neun der besten Filme aus den neun Jahren des Bestehens – und als Bonus auch noch einen Film, der noch nie gezeigt wurde", stimmte Claudia Eckmann auf die Veranstaltung ein. Die Messlatte für die Feierlichkeiten zum Zehnjährigen legte derweil Heiderose Milz vom Medienhaus: "Das Fest zum fünfjährigen Bestehen war 2012 ein großer Erfolg, den wollen wir jetzt wiederholen."

Das Programm

In Medienhaus und Kiesel wird das zehnjährige Bestehen mit vielen Aktionen gefeiert, hier eine Auswahl: