Friedrichshafen Matthew Brown im Fokus des Komponistenporträts

Im Rahmen des Bodenseefestivals gelang in St. Nikolaus unter Leitung von Nikolai Gersak eine erstaunlich ausgereifte und tiefgehende Interpretation der Werke des amerikanischen Komponisten, der selbst auch als Sänger und Pianist in Erscheinung trat.

Rau und oszillierend versetzt der einsame Ton der Woehl-Orgel die Luft in St. Nikolaus in Schwingung. Das Klavier am Altar tupft Akkorde in die ruhigen Klänge, die Orgel greift die Klangfarbe auf. Mit rauschenden Läufen erinnert das Piano an Debussy, vereint sich mit der Orgel zu einem tosenden, bodenlosen Klangmeer, um sich vorsichtig wieder freizuschwimmen. Die Brandung verebbt, übrig bleibt der einsame Ton der Orgel. „Give me five“ – Nikolai Gersak klatscht Matthew Brown in die ausgestreckte Hand, als er von der Orgelempore kommt. Als hätten sie nie etwas anderes gemacht, als miteinander zu improvisieren, haben die beiden Vollblutmusiker allen Grund, sich zu feiern. Ohne Blickkontakt spielten sich Organist und Komponist die Bälle zu, harmonierten und inspirierten sich zur Freude des Publikums. Die beiden verstehen sich, sprechen die gleiche, universelle Sprache.

Der Komponist, eingeflogen aus Los Angeles, stand mit seinem Werk im Mittelpunkt eines Konzerts, das dem Publikum zeitgenössische Musik vom Feinsten und den Interpreten eine Bühne zum Brillieren bot. Das Ensemble 14 schart sich in der Mitte des Kirchenschiffs um den dirigierenden Komponisten, der mit langen schwarzen Haaren und dichtem Vollbart wie ein koptischer Priester wirkt, um „Table Grace“, ein Tischgebet, anzustimmen. Andächtig, mit glockenreiner Intonation, verschmelzen die parallel geführten Stimmen mit der Orgel und verzaubern das Publikum, das sich trotz warmer Sommernacht für die Kühle der Kirche entschieden hat. „Amazing“, kommentiert Matthew Brown die gesangliche Leistung des Chors, der unter Gersaks Leitung die „Invitation of Love“ inszeniert, ein Chorwerk, das er 2015 anlässlich einer Hochzeit komponierte und dessen liebevoll zarte Melodien in den Frauenstimmen er mit warmem Summen unterlegt.

Dabei wollte er als Kind eigentlich Trickfilmzeichner werden, erzählt Brown und schildert, wie er als Jugendlicher, von der allgegenwärtigen Musik seiner Familie inspiriert, zum Autodidakten wurde, da der Fünftausend-Seelen-Ort, in dem er aufwuchs, weder Chor noch Orchester bot. Erst im Studium an der Thornton School of Music lernte er zu komponieren. Dabei scheut er sich nicht, die ausgetretenen Pfade der Hörgewohnheiten zu verlassen und mit der Stimme, dem ältesten Instrument der Menschheit, zu experimentieren. Eine Herausforderung, der sich der Chor in „Pacem“ begeistert stellt und der er in jedem Moment gewachsen ist. „Dona Nobis Pacem“, ursprünglich als Gebet für das Ende von Kriegen gedacht, wird bei Brown zum Hilfeschrei derer, die im Kampf mit sich selber hoffnungslos um inneren Frieden ringen. Mit uneinheitlicher Intonation, nur Schwebungen voneinander entfernt, reibt sich der Ton des Friedens und beginnt zu vibrieren. Steigt immer höher und endet als verzweifelter Schrei ins Universum. Kurze, von Ina Weißbach ins Klavier gehackte Sekundintervalle quälen das Ohr, werden panisch manisch, bis sich auch der Text in seine Bestandteile auflöst und die do-do-do-na-na-na-Fragmente immer kleiner werden, „pacem“ in Glissandi nach oben wegschmiert und ein ersticktes „pahh“ atemlos zurückbleibt. Das Publikum staunt über die Stimmakrobatik der Sänger und die Virtuosität der Pianistin, die anschließend mit Begleitung von Ulrich Murtfeld in drei Stücken wie „The devil wears prada“ als Sopranistin brilliert.

In einem „Poortrait of Presidents“ persifliert Mathew Brown in „Bama“ Zitate von Barack Obama, die im Stile einer 50er-Jahre-Lounge-Musik jazzig schwingt und leichtfüßig von Gersak am E-Piano begleitet wird. Veredelt wird die Komposition, die die ganze Bandbreite von Browns Schaffen deutlich macht, durch ein von Alain Wozniak mitreißend dargebotenes Klarinettensolo. Mit Arpeggien im Dreivierteltakt auf einem zum glasharfenähnlichen Celesta-Klang registrieren E-Piano, entführt Ina Weißbach von den Niederungen der Politik zurück in magisch-mysteriöse, biblische Sphären. Brown stimmt aus der Kirchenbank die erste Zeile von „O Ecclesia“ an und übergibt an den Chor, der a capella eine moderne Gregorianik entwickelt und mit reinster Intonation Kombinationstöne im Ohr klingeln lässt.

Erst die Zugabe gibt Brown Gelegenheit, sich solistisch als Tenor zu präsentieren, indem er neckisch nochmals „Bama“ interpretiert. Komponist, Tenor, Pianist, Arrangeur, Dirigent und Lehrer, interessiert an Kosmologie, Astronomie, Fotografieren, Campen, Reisen – das Publikum feierte eine bescheiden auftretende Persönlichkeit, dazu Nikolai Gersak, Chor und Solisten mit Bravo-Rufen, während diese einander herzlich zugetan in den Armen lagen.