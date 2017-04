Das Stadttheater Fürth zeigte im Graf-Zeppelin-Haus die spannende Produktion "Luther – Rebell Gottes". Eine alles andere als gestrige Angelegenheit, in der sogar gerappt wurde.

Der Gottesmann als Hauptdarsteller eines musikalischen Thrillers? Warum nicht, schließlich war vor Jahrzehnten Jesus Christ selbst schon ein umjubelter Musical-Superstar. Jetzt also das Stadttheater Fürth mit "Luther – Rebell Gottes" im Graf-Zeppelin-Haus. Sehr gut passend zum Reformationsjubiläum. Aber ist das schon alles? In jedem Fall kein Musical zum Zurücklehnen. Und das ist gut so.

Vorhang auf. Das Bild Luthers wird symbolisch in seine Einzelteile zerlegt. Ein kahler, sich nach innen verjüngender Raum und ein Bühnenbild, das an Einfachheit nicht zu überbieten scheint. Doch der erste Eindruck trügt. High-Tech- Visualisierung lassen den Raum zum Lebensraum Luthers werden – zum Kerker, zur Kathedrale, zur Kneipenseligkeit, zum Kloster, zur Bibliothek, zur Sixtinischen Kapelle, zu Leipzig, zum Rom, zu Wittenberg. Die Bauklötze des Lebens erscheinen wie aus dem Nichts und werden zu Tisch und Tür, zum päpstlichen Thron oder zur Kanzel, von der es für den Gottesrebellen zu predigen gilt.

Man schreibt das Jahr 1530. Luther in den Händen seines Gegenspielers Johannes Eck und Herzog Georgs von Sachsen. Ein Geächteter, den es einzusperren und zu beseitigen gilt. Das Katz- und Mausspiel kann beginnen. Der Kopf ist voller Erinnerungen. Da sind die Pappkameraden im römischen Umfeld, die Hofnarren. Da rockt der Vatikan, der Hüftschwung stimmt, die weiblichen Kardinäle zeigen reichlich Bein und sogar der Papst schwingt das lockere Tanzbein. Aber das Parkett ist glatt und man wird leicht zur austauschbaren schwarz-weißen Schachfigur und muss aufpassen, nicht zum vermeintlichen Bauernopfer zu verkommen.

Luther lässt sich in keine Schublade schieben, die Musik von Christian Auer auch nicht. Stilmittel der Rockmusik verbinden sich mit kirchenmusikalisch-archaischen Klängen, auch dem ein oder anderen ohrwurmgefährdenden Titel – manchmal verwirrend, aber auch gleichzeitig angemessen und ganz der Zerrissenheit und den inneren Kämpfen des Protagonisten geschuldet. Thomas Borchert geht in der Rolle Martin Luthers auf, brilliert mit charismatischem Gesang und schauspielerischer Präsenz. Nicht weniger leidenschaftlich geht Ramin Dustdar als ebenso stimmig besetzter Johannes Eck zu Werke. Nicht zuletzt sind es gerade die Frauenrollen, die entscheidende Akzente setzen können. Kerstin Ibald als Herzogin Barbara – und Heilige Anna – glänzt mit Stimme und Überzeugungskraft. Ein emotionaler, aber auch gesanglicher Höhepunkt ist zweifellos das innige Liebesduett "Ich gehör zu dir" Martin Luthers und seiner von Navina Heyne verkörperten Ehefrau Katharina von Bora.

Es geht ein Riss quer durch Deutschland – auch durch Michelangelos Meisterwerk "Die Erschaffung des Adam". Die vatikanischen Kassen sind leer, trotzdem gibt es einen Ausweg. "Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt." Bei solch einer guten Idee darf man vor Freude auch mal richtig rappen, wäre ja noch schöner. Vor allem aber müssen diese guten Nachrichten vom Ablassprediger – gerne in herrlich einschüchternder Beelzebub-Manier – unter die Leute gebracht werden. "Im Anfang war das Wort" ist an allen Wänden zu lesen. Doch das Wort wird zum Buchstabensalat und das Evangelium, das von Luther ins Deutsche übersetzt worden ist, wird missverstanden und missbraucht. Die neue Welt ist nicht aufzuhalten und niemand weiß, was sie bringen wird. Kann sich jemand erdreisten, Gottes Willen zu kennen? "Nein", sagt Martin Luther. "Wir kennen die Wahrheit nicht."

Starker Beifall für eine bemerkenswerte Gesamtleistung und eine Musical-Aufführung, die eben nicht nur gut ins Jahr des Reformationsjubiläums passt.