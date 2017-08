Friedrichshafen Maria Anton aus Peoria lebt und arbeitet drei Monate am Bodensee

Maria Anton absolviert ein dreimonatiges Praktikum bei Zeppelin Systems. Die Maschinenbau-Studentin kommt aus Peoria, der amerikanischen Partnerstadt von Friedrichshafen. Die 19-Jährige ist froh, die Chance zum Auslandsaufenthalt genutzt zu haben: Sie liebt das Leben und die Arbeit am Bodensee.

Friedrichshafen – Kässpätzle und Leberkäs mag sie besonders. Sie liebt die Uferpromenade und den Blick auf den Bodensee und die Berge. Und sie genießt es, mit dem Fahrrad zu fahren. Aber das ist längst nicht alles, was Maria Anton in Friedrichshafen und in der Umgebung gefällt. Derzeit absolviert die 19-jährige Maschinenbaustudentin aus der amerikanischen Partnerstadt Peoria ein dreimonatiges Praktikum bei Zeppelin Systems. Sie freut sich auf viele neue berufliche Erfahrungen, die sie in ihrem Studium weiterbringen, und natürlich darauf, Land und Leute noch besser kennenzulernen.

Im vergangenen Jahr war die Studentin der Bradley University zum ersten Mal am Bodensee – im Rahmen eines dreiwöchigen Studentenaustausches, der mit der Dualen Hochschule in Friedrichshafen gepflegt und seit vielen Jahren von Professor Martin Morris federführend geleitet wird. Schon damals war sie von der deutschen Partnerstadt und ihren Menschen begeistert. Als sich durch Vermittlung ihres Professors die Möglichkeit eines studienbegleitenden Praktikums in einer namhaften deutschen Firma ergab, überlegte sie nicht lange. "Meine Eltern waren zwar im ersten Augenblick über meinen anstehenden dreimonatigen Auslandsaufenthalt ein wenig geschockt, aber mittlerweile sind sie selber ganz happy mit dieser Entscheidung", erzählt Maria bei einem Eiskaffee. "So eine Chance gibt es nur einmal im Leben", ist sie überzeugt. Ob sie deutsche Wurzeln hat, was angesichts ihres Namens durchaus vorstellbar ist, das weiß sie nicht genau. "Aber ich habe Verwandte in Griechenland, bei denen ich auch schon zu Besuch war", erzählt sie.

"Die Leute in Friedrichshafen sind so nett, freundlich und hilfsbereit, auch mit meinen Kollegen bei Zeppelin habe ich einen prima Kontakt. Der Austausch von Schülern und Studenten ist für die Städtepartnerschaft so wichtig", betont Maria Anton und ist mit ihrer derzeitigen Situation richtig glücklich. Vom Besuch im Dornier-Museum schwärmt sie, vom Baden im See, von Abstechern nach Ravensburg und Meersburg, auch von einer abenteuerlichen Wanderung auf dem Hochgrat – und natürlich vor allem von ihrer Häfler Gastfamilie Iris und Joachim Seliger. Nicht nur in der Nähe zum Wasser, auch durch die vielen Festivitäten im Sommer sieht die 19-Jährige viele Gemeinsamkeiten der Partnerstädte am Bodensee und am Illinois River. Nicht zuletzt war sie vom "lake bunny festival" – wie ihre Arbeitskollegen das Seehasenfest scherzhaft übersetzt haben – begeistert und hat in den vergangenen Wochen viel über die Entstehung des Häfler Heimatfestes und den geschichtlichen Hintergrund Friedrichshafens erfahren. Als künftige Maschinenbau-Ingenieurin ist sie an Autos, Flugzeugen, am Zeppelin, der Raumfahrt und allem, was mit Technik zu tun hat, sehr interessiert.

Die ersten Brocken auf Deutsch und auf Schwäbisch hat Maria auch schon gelernt, weiß zum Beispiel, was "Guad Nachd" heißt. Wenn sie etwas vermisst, dann sind es vielleicht die Pan Cakes, die Pfannkuchen, die ihr Dad zuhause normalerweise zum Frühstück macht. In den kommenden Wochen kann Maria Anton weite Praktikumserfahrungen bei Zeppelin sammeln. "Und auf meiner Freizeitliste stehen der Säntis, Bregenz, die Insel Mainau, aber auch München", sagt sie mit strahlendem Lächeln. Wieder nach Hause geht es für sie am 25. September. Dass sie die Zeit am Bodensee niemals vergessen und dass der Kontakt mit Friedrichshafen bestehen bleiben wird, das steht für sie jetzt schon außer Frage.

Städtepartnerschaft

Die Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshafen und Peoria feierte im vergangenen Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Sie wird von vielen Schultern getragen. Vor 35 Jahren wurde der Häfler Partnerschaftsverein "Peoria Club" gegründet. Nicht weniger rührig sind auf der anderen Seite die "Friends of Friedrichshafen". Tradition hat auch der Schüleraustausch, der schon ganze Generationen von Schülern zusammengeführt hat. Vor elf Jahren wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Dualen Hochschule Friedrichshafen und der Bradley University in Peoria unterzeichnet, der den studentischen Austausch fördert.