Friedrichshafen Mann schlägt mit Hammer auf 64-Jährige ein

Die Polizei ermittelt gegen einen 42-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Polizeibericht war der Mann in Rage geraten und schlug eine Familienangehörige mit einem Hammer.

Der heftige Angriff hat sich am vergangenen Sonntag ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Tatverdächtige in der gemeinsamen Wohnung über sein verlegtes Handy derart in Rage geraten, dass er auf die Frau nicht nur mit Fäusten einschlug, sondern auch zu einem Hammer griff und damit das Opfer malträtierte. Anschließend verschloss er die Wohnungstür, bedrohte die 64-Jährige mehrfach und schlug immer wieder auf sie ein. Erst am Dienstag entschloss sich die Geschädigte, die am Montag aus der Wohnung entkommen konnte, zur Erstattung einer Anzeige. Zwischenzeitlich wurde der Mann von einem Arzt in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.